Altas expectativas por la concreción de la Comisión vial Rural de 9 de Julio

Tras concretarse dos reuniones de trabajo mas una reunión previa para comenzar a delinear en contar con una Comision Vial Rural del partido de 9 de Julio, mediante una ordenanza y que fue propuesta tanto por Sociedad rural de 9 de Julio y un segundo proyecto por parte de la Filial 9 de Julio Federación Agraria. Las entidades acordaron un proyecto que es en base a la experiencia, de la comisión vial rural, que se tiene desde hace 20 años en el partido bonaerense de Benito Juárez, quien cuenta un trabajo similar al que se busca concretar en 9 de Julio.

En ese marco el presidente de la Sociedad Rural de 9 de Julio, Ing. Agr. Hugo Enriquez en dialogo con el programa radial Acontecer Rural por FM 102.7, sostuvo “estamos trabajando entre todas las instituciones, como lo es Coninagro a través de la Cooperativa agrícola de Dudignac, los Delegados de Sociedad Rural Argentina, la filial Federación Agraria y Sociedad Rural del 9 de julio, además los productores independientes, que son los productores referentes, y a ello también el Ejecutivo, y los presidentes de Bloque del Concejo Deliberante del distrito. Como objetivo es llegar a un consenso en el proyecto presentado, por lo que esperamos llegar a buen puerto, para realmente dar vuelta la hoja, en materia de caminos rurales en el distrito que en los últimos años se han venido destruyendo y explotaron tras la última inundación. Debemos empezar a cambiar la forma de mirar las cosas y cambiar la forma de trabajar, para realmente cambiar la situación de la red vial e hidráulica de todo el partido del 9 de julio, para bien de toda la comunidad, no solamente lo productivo, porque es un beneficio para todos”, subrayo el presidente de la Sociedad Rural de 9 de Julio

Enríquez conto en el dialogo radial que el trabajo comenzó a inicios de este año donde se trabajó entre miembros de la Sociedad Rural del 9 de Julio y productores referentes, que es la mesa que se había armado el año pasado ante la situación climática y los problemas que teníamos de hídricos en el partido. Por su parte Federación Agraria también hizo otra propuesta, se pusieron las dos propuestas y se llegó a un consenso entre las cuatro entidades y los referentes de seguir por este trabajo, porque realmente todos vemos la situación del problema y la necesidad de cambiar la forma de manejar la Red Vial de 9 de Julio, puntualizo.

Acerca de las reuniones actuales, de la que también participa Camara de Comercio e Industria, y que se dan todos los días martes, explico que “se está trabajando y revisando punto por punto lo que se está presentando y discutiendo entre los distintos actores; por lo que se va a ir llamando a distintos actores del sistema o usuarios del sistema vial para dar su punto de vista de este proyecto.

Para Hugo Enriquez, el uso del aporte de la tasa de red vial es una tasa afectada que debe aplicarse en la red vial, no en otra cosa. Justamente el proyecto lo que remarca, es que ese fondo se ejecute en donde tiene que ejecutar, expreso.

Luego del trabajo realizado en esta Mesa de Ordenanza, de la que se escribe un acta de lo hablado por cada parte, pasara al Concejo Deliberante que deberán tratarlo y aprobarlo. Desde las entidades esperan que lo dicho y aprobado en la mesa de trabajo actual, esto también se sostenga en el legislativo.

Enriquez no se apresuro en como será una vez aprobado, si hay que armar todo un programa de trabajo de cómo se va a armar, no se puede decir nada hoy de cómo sigue para adelante, es paso a paso. Primero vayamos por la comisión vial y cuando esto esté caminando, se le empezará a dar forma y se puede empezar a hablar, sintetizo.