Campeonato Mundial de Carnes 2026: La raza Angus se destaco el paladar del jurado

El jueves 17 de septiembre se llevó a cabo la segunda edición del Campeonato Mundial de Carnes – CMDC® 2026 en el restaurante El Central de La Rural, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El prestigioso certamen internacional reunió a muestras provenientes de 10 países y contó con la evaluación de un jurado especializado integrado por 1.000 expertos, chefs y sommeliers de carnes que eligieron a los mejores bifes anchos y angostos del mundo. En este marco global, la carne Angus fue la indiscutida protagonista al quedarse con los reconocimientos más importantes del evento.

Premios Angus Argentina

La carne Angus argentina se posicionó en lo más alto del podio internacional, logrando medallas de oro, plata, bronce y menciones especiales de excelencia:

Medallas de Oro: Bife Angosto a Grano: Urien Loza (Establecimiento: Estancia Don Beto Saliquelló) – Angus Novillo. Bife Ancho a Pasto: Elisabel Restaurante Las Lilas (Establecimiento: Estancia y Cabaña Las Lilas) – Angus Novillo.

Medalla de Plata: Bife Angosto a Pasto: Don Romeo (Establecimiento: Don Romeo) – Angus Novillito.

Medallas de Bronce: Bife Ancho a Grano: Abuelo Julio (Establecimiento: El Chajá Alvear, La Pampa) – Angus Novillo. Bife Angosto a Grano: Comercializadora Morres (Establecimiento: Alicia) – Angus Novillito. Bife Ancho a Pasto: La Negra Agropecuaria (Establecimiento: La Negra) – Angus Vaca. Bife Angosto a Pasto: Elisabel Restaurante Las Lilas (Establecimiento: Estancia y Cabaña Las Lilas) – Angus Novillo.

Premio a la Excelencia en Sabor: Bife Ancho a Pasto: Elisabel Restaurante Las Lilas (Establecimiento: Estancia y Cabaña Las Lilas) – Angus Novillo.



Premios Angus Uruguay y Otras Razas

Angus Uruguay

Medallas de Oro: Bife Ancho a Grano: Frigorífico Las Piedras (Establecimiento: Las Piedras) – Angus Novillo. Bife Angosto a Pasto: Frigorífico Las Piedras (Establecimiento: Las Piedras) – Angus Vaquillona.

Medalla de Plata: Bife Angosto a Grano: Frigorífico Las Piedras (Establecimiento: Las Piedras) – Angus Novillo.

Premio a la Excelencia en Sabor: Bife Angosto a Grano: Frigorífico Las Piedras (Establecimiento: Las Piedras) – Angus Novillo. Bife Angosto a Pasto: Frigorífico Las Piedras (Establecimiento: Las Piedras) – Angus Vaquillona.



Otras Razas

Medalla de Plata (Hereford – Argentina): Bife Ancho a Grano: El Mercedino (Establecimiento: Caldenes S.A., Cañada Seca) – Hereford Novillo.

Medalla de Plata (Limangus – Argentina): Bife Ancho a Pasto: Frigolar SA (Establecimiento: Martínez Arenaza e Hijos, General Pinto) – Limangus Novillo.

Excelencia en Sabor (Brangus – México): Bife Ancho a Grano: Mako Beef Sonora México (Establecimiento: YOREME) – Raza Brangus Novillo.



Trascendencia del Evento

Declarado de Interés Económico y Turístico por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el torneo fue organizado por Luis Barcos (creador y director de la Escuela de Sommelier de Carnes de Argentina) junto a la revista AmeriCarne y Messe Frankfurt Argentina. Participaron muestras de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Panamá, México, España, Inglaterra e Irlanda, permitiendo comparar estándares globales de calidad bajo un mismo protocolo de evaluación.

El certamen analizó rigurosamente atributos técnicos y sensoriales como terneza, jugosidad y sabor en cuatro categorías principales (Bife Ancho y Bife Angosto, alimentados a pasto y a grano). Previo a la final, la competencia incorporó la «Semana de la Calidad» (del 11 al 13 de septiembre en destacados establecimientos gastronómicos de todo el país) e incluyó paneles de debate con referentes de la industria cárnica internacional.