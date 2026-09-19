El aceite de soja vuelve a alcanzar un récord histórico en exportaciones. Cual fue el paisa que mas tracciono su compra

Argentina anota un récord de exportaciones de aceite de soja en los primeros cinco meses de la 2025/26. En efecto, en lo que va de la campaña se embarcaron 3,03 Mt de aceite, superando por primera vez las tres millones de toneladas para este periodo, según datos de INDEC y NABSA.

La dinámica se explica por la fuerte demanda de la India, el mayor importador mundial de aceites, que viene registrando un récord de compras de aceite de soja, al tiempo que otros países competidores aumentan cada vez más la absorción doméstica del producto, como insumo para la producción de biocombustibles.

Los grandes volúmenes para la exportación de aceite se combinan con precios excepcionalmente altos, explicados por la emergencia del conflicto de Ormuz, llegando a niveles que no se veían desde el punto más crítico de la guerra de Rusia y Ucrania en 2023. Según LSEG, el precio spot para la exportación de aceite de soja se mantuvo por encima de US$ 1.100/t en todo 2026 e incluso tuvo periodos donde superó los US$ 1.200/t. Con este panorama, los valores exportados deberían seguir la misma tónica que los volúmenes.

Las mismas fuentes también indican un desempeño positivo para las ventas de harina, que acumulan 13,41 Mt y están cerca de un millón de toneladas por encima del promedio de los últimos años. El dato sucede a un agosto excepcionalmente positivo para la exportación de harina, cuando se embarcaron 2,91 Mt, el volumen más alto en doce meses, según estadísticas de NABSA.

Esta mayor firmeza de la exportación argentina de harina toma lugar mientras Brasil vio en el último mes una baja en sus ventas externas de este producto. Particularmente, durante agosto las exportaciones del gigante amazónico fueron las más bajas desde febrero, embarcando 2,02 Mt, mientras los meses anteriores mantenían un promedio de ventas de 2,4 Mt, bien por encima de años anteriores, según datos de LSEG.

Dinámica de precios: Chicago y la pizarra siguen cerca de valores máximos

En cuanto a la tónica del mercado interno, la pizarra de soja sigue mostrando valores elevados: el valor más alto esta semana fue de $558.000/t o US$ 372,6, sin alejarse de los valores pico alcanzados a principios de este mes.

El nivel de precios de la plaza local tiene un alto correlato con los altos valores en Chicago, donde la cotización del futuro más operado (NOV26) cerró este miércoles en US$ 485/t, recuperando el terreno perdido tras la salida del WASDE el viernes pasado y acercándose al máximo trianual visto el jueves. En las operaciones de la plaza norteamericana sigue pesando la expectativa por una mayor demanda china de soja. En este sentido, se corrieron rumores de que China podría reducir sus aranceles a la importación de productos agro y energéticos estadounidenses, asunto que se aclarará en la próxima reunión entre los mandatarios. De forma paralela, el conflicto en Medio Oriente no da brazo a torcer y el barril está por encima de los US$100, trasladándose estos altos precios a la soja, por ser insumo para la producción de biodiesel.

Navegando esta coyuntura de altos precios, los negocios por soja se entibiaron esta semana. El último dato oficial de SAGyP muestra negocios pactados por 650.000 tn, el valor más bajo en las últimas cuatro semanas y considerablemente por detrás de las últimas dos, cuando se anotaron más de un millón de toneladas semanales.

Maíz 2026/27: fuerte arranque comercial y una oportunidad que llega desde el Mar Negro

En su último informe semanal, SAGyP informó un avance en la siembra de maíz 2026/27 del 7%. Pese a que las labores son incipientes, la comercialización del nuevo ciclo avanza a pasos firmes: el volumen de compromisos alcanza máximos para el ciclo 2026/27 con 6,48 Mt ya vendidas. De este total, el 53,5% ya tiene precio puesto, el porcentaje más alto de los últimos cuatro años. El dato resulta llamativo sobre todo al compararlo con el año pasado, cuando a esta altura menos del 7% de lo comercializado era a precio hecho.

Al analizarlo semana a semana, se puede ver que el impulso se generó a partir de la segunda semana de agosto. Desde entonces y hasta comienzos de septiembre, los compromisos totalizaron más de 4 Mt, es decir, más del 62% de todo lo comercializado hasta esa fecha.

Desde entonces, sin embargo, el ritmo de compras se desaceleró. Ese comportamiento puede relacionarse con la dinámica del precio disponible y pizarra. Con una exportación holgadamente abastecida para cumplir con sus compromisos y que, por ende, evitaba presiones de compra en el spot, el pase de campaña pasó de cerca del 10% a mediados de agosto a más del 24% tan solo dos semanas después. Lo mismo ocurrió con el pase de la posición spot al futuro de diciembre, que escaló a niveles superiores al 55% TNA.

Sin embargo, desde comienzos de septiembre esa relación se fue arbitrando. El precio pizarra alcanzó este miércoles los US$ 196,8/t, un 11% al alza desde principios del mes (casi US$ 20/t más), mientras que los precios futuros, tanto a cosecha como a diciembre, se mantuvieron relativamente estables en torno a los US$ 208/t. Con ese recorrido, el pase quedó comprimido en torno al 9%, frente al 24% de finales de agosto.

En el mercado exportador, Argentina es actualmente el origen más competitivo para la gran mayoría de los países del mundo cuando sacamos a Ucrania como origen, lo cual podría impulsar los despachos en el corto plazo, especialmente en un contexto de intensificación del conflicto bélico en el Mar Negro.

Y si bien a principios de esta semana se anunció que Ucrania y Rusia aceptaron frenar los ataques contra infraestructura energética, los ataques de misiles y drones entre ambos países continúan preocupando a los operadores internacionales y, sobre todo, a los países que a esta altura del año suelen demandar maíz. Si bien Ucrania es el cuarto exportador de maíz más grande del mundo, junto con Rusia concentra el 12,2% del total exportado.

A lo anterior, se le suma la incertidumbre de originación desde países alternativos por el efecto del “súper niño” pronosticado para la primavera/verano austral. En concreto, se espera que el fenómeno de El Niño frene la producción y la disponibilidad de maíz en partes de Sudáfrica, Centroamérica y el Sudeste Asiático. Sumado a ello, una sequía severa redujo drásticamente la producción en la Unión Europea, con Francia entre los países afectados: el USDA estima pérdidas de más de 6 Mt respecto del año anterior, mientras que FranceAgriMer informó esta última semana que el 26% de los cultivos de maíz en grano en Francia se encontraban en estado bueno o excelente, la cifra más baja desde que se tiene registro.

En Estados Unidos, por su parte, el USDA prevé que la producción 2026/27 disminuya en casi 30 Mt interanuales debido a una menor superficie sembrada y un clima muy caluroso en el Cinturón Maicero. Mayores stocks iniciales y un mayor consumo doméstico amortiguarían parcialmente esta caída, aunque se siguen esperando exportaciones menores para la nueva campaña.

Brasil, en tanto, está vendiendo menos, principalmente por la demanda interna para la producción de biocombustibles. De enero a agosto de este año despachó 14,48 Mt de maíz, un 8% menos que el año pasado y casi un 43% por debajo del máximo de envíos al exterior de 2023. Los embarques de agosto, en particular, serían los segundos menores desde 2017: totalizaron 4,66 Mt, un 32% menos que el mismo mes del año anterior.

La proyección para septiembre va en la misma dirección. Según datos de embarques y line-ups, LSEG estimaba a mitad de esta semana exportaciones por 5,2 Mt para el mes, el menor volumen de los últimos cuatro años y un 28% por debajo del promedio. Al incorporar esa estimación al acumulado, las exportaciones brasileñas del período quedarían en el segundo registro más bajo de la serie, solo por encima de las 12,8 Mt de 2021.

Trigo: septiembre podría cerrar con un récord mensual exportador

Las descargas de trigo en los puertos de exportación están en máximos desde abril. El conflicto en el Mar Negro abrió una nueva ventana de oportunidad para los cereales argentinos y, al igual que el maíz, los abultados volúmenes cosechados en esta campaña ganan atractivo en los mercados globales.

Como mencionamos en reportes anteriores, Rusia y Ucrania tuvieron en conjunto el peor agosto exportador desde 2010 y los embarques todavía no encuentran vía libre. En vistas de que el conflicto todavía no se apacigua, la consultora Sovecon estima que este año podríamos ver el peor primer trimestre exportador desde la 2010/11 para los orígenes del Mar Negro. Asimismo, la misma fuente opina que el mercado podría todavía no estar descontando del todo en precios la magnitud del shock de oferta.

En este contexto, muchos importadores que contaban con el abastecimiento ruso o ucraniano quedaron necesitados de mercadería, y allí la Argentina vuelve a aparecer en la escena como un second best. Las estadísticas no mienten: el line up de trigo se dinamizó, marcando el registro más alto desde abril, y anticipando exportaciones récord para septiembre, con ventas externas estimadas en 916.000 tn.

Restando menos de tres meses para el inicio de la cosecha de la 2026/27, todavía quedan 5,4 Mt disponibles por vender (18,6% de la producción). Las chances de llegar a la nueva campaña con elevados stocks finales siguen siendo altas, pero oportunidad que abrió la coyuntura geopolítica pone una interrogante sobre la magnitud de estos.

Para la última semana, la pizarra continúa en franco descenso, con el cereal cayendo a $335.000/t (US$ 224), su valor más bajo desde el 20 de agosto y marcando un recorte de US$ 14/t o 6% respecto al máximo alcanzado a fines de ese mes. La comercialización también fue tenue, con 245.000 t comprometidas, siendo el registro más bajo desde mediados de julio.