Ruta 5: un camión impactó con un caballo

Un nuevo accidente provocado por la presencia de un caballo sobre la Ruta Nacional 5 reavivó la preocupación en Chivilcoy. El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 162,500, cuando un camión Iveco perteneciente a una distribuidora de alimentos balanceados impactó contra un equino que se encontraba sobre la calzada. Los dos ocupantes del vehículo, ambos domiciliados en Chivilcoy, resultaron ilesos, mientras que el animal murió en el acto.

Tras el choque, personal policial trabajó en el lugar para retirar el camión y el caballo de la ruta, ya que ambos obstaculizaban la circulación. El hecho se suma a una preocupante seguidilla de episodios similares registrados en el mismo sector durante las últimas semanas, convirtiendo ese tramo de la Ruta 5 en un punto crítico por la presencia de animales sueltos.

En los últimos meses ya se habían registrado al menos otros dos choques contra caballos entre los kilómetros 160 y 162. En ambos casos, los conductores lograron salir ilesos, aunque los animales fallecieron como consecuencia del impacto. Además, a mediados de junio se detectaron varios equinos sobre la cinta asfáltica entre los accesos Néstor Kirchner y Raúl Alfonsín, situación que generó nuevas advertencias entre quienes transitan habitualmente por la zona.

Desde la Policía Vial recordaron que los propietarios de los animales pueden afrontar responsabilidades civiles y penales por los daños ocasionados, al tiempo que vecinos de Chivilcoy reclaman mayores controles para evitar que los caballos continúen circulando libremente cerca de una de las rutas con mayor tránsito de la región. El nuevo accidente vuelve a poner en evidencia un problema que, lejos de resolverse, se repite con alarmante frecuencia.

Fuente e imagen: La Razon de Chivilcoy