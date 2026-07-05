Detectaron un cerdo con triquinosis tras una carneada realizada en Chacabuco

Conforme informaron desde el Laboratorio de Triquinosis-Bromatología del Hospital Municipal del Carmen de la ciudad de Chacabuco, el pasado lunes 29 de junio se detectó Triquinosis en una muestra positiva correspondiente a un cerdo faenado en una carneada tradicional realizada en el distrito de Chacabuco.

Las autoridades municipales informaron que tras ello se contactó a Senasa y para informar a la familia el resultado positivo. Por su parte Senasa en el domicilio registrado procedió al decomiso de toda la producción elaborada.

En otro orden se conoció que el origen del animal faenado y positivo de triquinosis, la familia informo que fue adquirido en otra ciudad, por lo que Senasa interdicto el campo de origen y los demás cerdos que compartían con el animal positivo. Ninguna persona que participó de la faena contrajo la enfermedad ya que no consumieron el alimento, informaron desde el establecimiento de Salud

La triquinosis puede ser mortal. No pongas en riesgo tu salud ni la de tu familia.

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