Biocombustibles: Las empresas esperan por una buena ley, además en que el Gobierno aumente el corte

El marco del Seminario ACSOJA 2026, vice presidente de la Cámara de Puertos Privados de Argentina, Luis Zubizarreta, también integrante del Directorio de ACSOJA, analizo el presente del complejo soja, al que catalogo con «c on enormes desafíos, creo que una serie de medidas macroeconómicas que le van a dar competitividad al sector y el desafío de que el agro crezca, en la Argentina necesita que eso suceda y la soja es una de las cadenas más importantes del sector, la que ha tenido más desarrollo durante una etapa muy relevante de nuestra historia y últimamente está estancada, así que creo que tenemos un gran desafío por delante», analizo.