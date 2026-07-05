Continúen rezando: Thiago Vera evoluciona favorablemente

Tras el grave accidente ocurrido en los últimos días del mes de junio en el sector de la rambla de la ciudad de Mar del Plata, donde el conductor de un colectivo perdió el control y embistió a varias personas en una parada de colectivos, y donde falleció una joven mujer, entre ellos también esta el joven nuevejuliense Thiago Vera, que se vio involucrado en el hecho y por el que su familia hizo publica su situación de salud, en las ultimas horas se conoció que evoluciona favorablemente.

En un video reflejado en las redes de Diego Vera, papá de Thiago, junto al resto de la familia, comenta la evolución favorable del joven y agradece a la comunidad las muestras de afecto y acompañamiento recibidas. Pide que continúen rezando por su pronta recuperación.