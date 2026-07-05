Confirmado el evento Niño para la campaña 26/27: La gran pregunta es como se desarrollara el mismo para la región agricola

En el Workshop NK desarrollado en Pergamino los mas de 200 productores y agrónomos además de tomar nota sobre los híbridos en maíces ‪ NK Semillas, también se llevaron una visión sobre el evento «Niño», ya confirmado para la campaña 26-27. Esto lo dejo ante la atenta mirada de los presentes, el Meteorólogo Leo De Benedictis.

«Ya está confirmado que que el año es un evento en niño. Por ahí la discusión que puede llegar a surgir es si va a ser fuerte, muy fuerte, moderado», indico el especialista en clima, a El Regional Digital.

De Benedictis enfatizo diciendo, «como vimos a lo largo de la charla, no es que eso implica que sí o sí vamos a tener consecuencias devastadoras, ni caóticas, sino al revés una tendencia positiva en cuanto a los niveles de lluvia que puede llegar a ser aprovechado y capitalizado por el productor», remarco.

Consultado sobre el desarrollo del evento climático, describió que «lo podemos dividir en en varios momentos a lo largo de la campaña. Si tomamos lo más inmediato, julio, agosto, hay una tendencia que la humedad sea recurrente, que tengamos eventos de lluvia relativamente recurrentes comparado con lo que son los promedios históricos y una tendencia a mantener un invierno menos riguroso, lo que no quiere decir que no vamos a tener olas de frio o heladas, pero que cuando uno lo compara con los promedios históricos están un poquito por debajo de esos promedios, explico.

De Benedictis aclaro que aquí no se busca una señal diaria, sino el comportamiento más probable dentro de un mes, o en los próximos meses, para tener un escenario.

Septiembre-Octubre