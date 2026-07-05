Confirmado el evento Niño para la campaña 26/27: La gran pregunta es como se desarrollara el mismo para la región agricola
En el Workshop NK desarrollado en Pergamino los mas de 200 productores y agrónomos además de tomar nota sobre los híbridos en maíces NK Semillas, también se llevaron una visión sobre el evento «Niño», ya confirmado para la campaña 26-27. Esto lo dejo ante la atenta mirada de los presentes, el Meteorólogo Leo De Benedictis.
«Ya está confirmado que que el año es un evento en niño. Por ahí la discusión que puede llegar a surgir es si va a ser fuerte, muy fuerte, moderado», indico el especialista en clima, a El Regional Digital.
De Benedictis enfatizo diciendo, «como vimos a lo largo de la charla, no es que eso implica que sí o sí vamos a tener consecuencias devastadoras, ni caóticas, sino al revés una tendencia positiva en cuanto a los niveles de lluvia que puede llegar a ser aprovechado y capitalizado por el productor», remarco.
Consultado sobre el desarrollo del evento climático, describió que «lo podemos dividir en en varios momentos a lo largo de la campaña. Si tomamos lo más inmediato, julio, agosto, hay una tendencia que la humedad sea recurrente, que tengamos eventos de lluvia relativamente recurrentes comparado con lo que son los promedios históricos y una tendencia a mantener un invierno menos riguroso, lo que no quiere decir que no vamos a tener olas de frio o heladas, pero que cuando uno lo compara con los promedios históricos están un poquito por debajo de esos promedios, explico.
De Benedictis aclaro que aquí no se busca una señal diaria, sino el comportamiento más probable dentro de un mes, o en los próximos meses, para tener un escenario.
Septiembre-Octubre
Ya de cara a la siembra de cultivos de verano, De Benedictis explico a El Regional Digital que para esta estos meses, recordó que se viene de un panorama húmedo que ya viene desde el otoño y un invierno que vamos a llegar con humedad, por la baja de las temperaturas y no se provoca una evapotranspiración; con lo cual ya estamos arrancando la primavera con un
escenario ya húmedo y encima con un evento niño, eso está garantizando una situación de humedad bastante significativa para toda la porción centro del país.
Diciembre y el primer trimestre 2027
Según el meteorólogo, hay una señal bastante marcada también, quizás una pequeña variación en los meses de de enero, por ejemplo, con una dispersión un poco más importante, pero que en general muestran esa tendencia de mantenerse con lluvias por arriba de los promedios.
En su estimación, De Benedectis opino que a diferencia a los años anteriores es la distribución, que se espera que sea más homogénea, no tan errática. Hemos tenido años con precipitaciones muy puntuales o que se han dado muy espaciadas en el tiempo, explicando que uno mira el volumen y por ahí llovió dentro los promedios, pero con una dispersión absoluta», dijo.