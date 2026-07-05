La Asociación de Bomberos recibió la donación de un terreno para la construcción de 10 viviendas para bomberos

Una iniciativa del Ejecutivo municipal y que fue aprobada en el Concejo Deliberante de 9 de Julio permite que un terreno fuese donado a la Asociación de Bomberos Voluntarios de 9 de Julio, medida que permitirá avanzar en el desarrollo de proyecto habitacional destinado a integrantes del cuerpo activo de la institución bomberil.

Según informaron desde el Municipio, la ordenanza establece la donación gratuita del predio identificado con el objetivo de que la entidad proceda a su subdivisión en diez lotes, los que serán destinados a bomberos voluntarios de la ciudad que necesiten acceder a un terreno para la construcción de su vivienda única.

La iniciativa constituye un reconocimiento al compromiso y la vocación de servicio de quienes integran el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Nueve de Julio, promoviendo mejores condiciones para su desarrollo personal y familiar, al tiempo que fortalece una institución fundamental para toda la comunidad.

La entrega del decreto municipal fue realizada por la Intendente Maria Jose Gentile, quien estuvo acompañada por el Secretario de Gobierno, Federico Aranda y recibio el mismo el presidente de la Asociación Cooperadora de Bomberos Voluntarios 9 de Julio, junto a bomberos.