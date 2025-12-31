Ruta 188: Volcó un camión y vecinos intentaron llevarse la mercadería que quedó esparcida en la banquina
Como consecuencia del vuelco y los daños en el camión, parte de la carga –consistente en alimentos, algunas cajas quedaron esparcidas en el pasto.
Lo sucedido no pasó desapercibido para vecinos, la voz comenzó a correr rápidamente y en minutos, personas iban a llegar en bicicletas, motos, autos y a pie.
Los uniformados debieron pedir refuerzos ya que se veían superados en número mientras intentaba evitar que las personas se acerquen a la zona del siniestro.
La tensión fue creciendo por momentos, llegando a escucharse disparos efectuados con las armas anti tumulto perteneciente a la fuerza policial.
No sólo por la mercadería esparcida. También por los riesgos que pudieran correr al acercarse teniendo en cuenta la posición en que había quedado el camión. Hasta que llegó otro camión para proceder a traspasar la carga. Luego, una nueva tarea, volver a poner sobre sus cuatro ruedas al Ford Cargo.
Junin 24
Deja un comentario