Ruta 188: Volcó un camión y vecinos intentaron llevarse la mercadería que quedó esparcida en la banquina

El vehículo perdió el control y terminó volcado sobre la banquina, con importantes daños materiales, especialmente en la caja de carga, que presentó un notorio hundimiento. El chofer resultó ileso.

Este martes al mediodía, un camión que transportaba aceite y productos de la firma Natura volcó en la Ruta Nacional 188, a la altura de la Clínica La Pequeña Familia, en el cruce de caller Alberdi y a pocos metros de la rotonda.

Parte de la mercadería quedó esparcida en la banquina, lo que motivó un operativo policial para controlar el tránsito y resguardar la carga. Varias personas se acercaron con aparente intención de llevarse productos, registrándose incluso disparos disuasivos para evitar la sustracción.

Como consecuencia del vuelco y los daños en el camión, parte de la carga –consistente en alimentos, algunas cajas quedaron esparcidas en el pasto.

Lo sucedido no pasó desapercibido para vecinos, la voz comenzó a correr rápidamente y en minutos, personas iban a llegar en bicicletas, motos, autos y a pie.

Los uniformados debieron pedir refuerzos ya que se veían superados en número mientras intentaba evitar que las personas se acerquen a la zona del siniestro.

La tensión fue creciendo por momentos, llegando a escucharse disparos efectuados con las armas anti tumulto perteneciente a la fuerza policial.

No sólo por la mercadería esparcida. También por los riesgos que pudieran correr al acercarse teniendo en cuenta la posición en que había quedado el camión. Hasta que llegó otro camión para proceder a traspasar la carga. Luego, una nueva tarea, volver a poner sobre sus cuatro ruedas al Ford Cargo.

