Rugby: Atlético 9 de Julio perdió ante Huracán de Casares

Se está disputando el torneo de Rugby organizado por la Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires (UROBA), con participación de un gran número de clubes de esta región de las provincias de Buenos Aires y La Pampa, agrupados por zonas, debido a las grandes distancias que existen entre las ciudades, del que compite el Rugby Atlético 9 de Julio

El sábado pasado se disputó en la ciudad de Carlos Casares la jornada final del Torneo de la Zona Oeste, estando en juego las Copas de Oro, de Plata y de Bronce, buscando el puntero de la Zona, y que luego enfrentara al segundo de la Zona de Cuenca del Salado y a su vez el segundo de la Oeste se enfrenta con el primero de la otra, explicaron desde la institución local de rugby.

Se jugó en el Estadio del Club Huracán y previamente se enfrentaron los equipos de Marabuntas (Los Toldos) y Tercos (Arenales) por la Copa de Bronce y los de Tacuara (25 de Mayo) y Zorros (Salto), por la de Plata, habiendo participado también Bragado Club.

En cuanto al partido final, el equipo de nuevejuliense, enfrento al local, quien se impuso por una diferencia mínima, 13 a 10, que marca la paridad que existió en la cancha, si bien el conjunto del Club Atlético se vio superado en las formaciones fijas pero el resultado final bien pudo haber estado a su favor.

El próximo sábado, en el interzonal, Atlético enfrenta al equipo de Saladillo y Huracán al de Gral. Belgrano, de donde surgen los finalistas.

Atlético formó con: Carlos Gallardi, Sebastián González, Guillermo Maya, Juan F. D’Orsi, Carlos Marín, Tomás Piñero, Santiago Navarro, Víctor M. Bordone, Pedro A. Parera, Franco Zubieta, Tadeo Ippoliti, Luciano Zubieta, Agustín Hoyos, Gonzalo Ponce, Josué Moreno, Ignel F.Miglierina, Jano Maíz, Walter Castillo, Marcos Mingote, Pablo Albano, Salvador Ferrere, Juan Ignacio Carabio y Mario G. Maya. DT Pancho Miglierina.