Perspectiva agroclimatica: Ascenso de temperatura y posibles lluvias en el área agricola

Al inicio de la perspectiva, soplarán los vientos del trópico, acentuando levemente el ascenso de la temperatura, con registros sobre lo normal en el norte del área agrícola, marcas cercanas a lo normal en el centro, y por debajo de lo normal, en el sur.

Hacia mediados de la perspectiva, tendrá lugar el paso un frente de tormenta muy vigoroso, pero al no encontrar suficiente vapor de agua en la atmósfera, causará aportes escasos en la mayor parte del área agrícola, salvo una franja con registros moderados sobre el nordeste del área agrícola, mientras la Cordillera Sur observará tormentas con lluvias y nevadas.

• La mayor parte del área agrícola recibirá aportes escasos a nulos. • Una amplia extensión con precipitaciones moderadas (más de 10 mm), con focos de valores superiores, se extenderá sobre gran parte del Paraguay y el norte de la Mesopotamia. • La Cordillera Sur observará tormentas con lluvias y nevadas.

El paso del frente será acompañado por vientos polares, que se extenderán sobre la mayor parte del área agrícola, provocando heladas generales en todo el oeste del área agrícola, y heladas localizadas con focos de heladas generales sobre gran parte de Buenos Aires y el Uruguay.

Hacia el final de la perspectiva, retornarán los vientos del norte, poniendo en marcha el ascenso de la temperatura.