Roció González, la nadadora nuevejuliense, que no es especialista en Acuatlon y opto por esa disciplina para llegar a la final de Mar de Plata

La delegación de 9 de Julio que participa de la 34° edición de Juegos bonaerenses, tuvo su primera alegría a los pocos minutos que comenzó la competencia en la mañana de ese martes 13, cuando la nadadora Roció González se clasifico en el segundo lugar de la disciplina Acuatlon Sub 14 Femenino, logrando así medalla de plata, la primera para 9 de Julio.

El acuatlon consta de natación más carrera, y tal como informo El Regional Digital, González, fue la primera nadadora en salir del natatorio de las 16 competidoras, mientras que, en carrera, la deportista de La Matanza fue mucho más eficaz, y según detallo Roció, es una deportista con experiencia en lo que es triatlones.

En dialogo con El Regional Digital, Roció González destaco que el acuatlon no es mi fortaleza, pero fue mi idea, ya que estoy federada como nadadora y la licencia no me deja competir en natación sola», comento.

Próximos compromisos

Rocio Gonzalez agradeció el acompañamiento de sus compañeros de delegación, profesores que estuvieron al lado de la pileta, ademas tambien mi familia y amigos apoyándome.

Mientras disfruta lo logrado en Mar del Plata y ahora apoya a los demas deportistas nuevejuliense ya piensa en lo compromisos que tendra en las proximas semanas, a traves del Club Junin, mientras se va preparando para el Torneo Nacional de febrero en Parque Roca, informo.