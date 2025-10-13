Robo en comercio de indumentaria y en la localidad de Dudignac

Durante el transcurso del fin de semana, personal Policial juntamente con personal Guardia Urbana e Inspectores Municipales llevaron a cabo diversos Operativos de transito procediéndose en consecuencia al secuestro de varios ciclomotores los que carecían de documentación para circular, conducidos por menores de edad y otros con adulteración de caños de escapes lo que afectan gravemente la sonoridad. Se dio intervención Juzgado de Faltas Municipal.

ROBO y LESIONES LEVES.

En tanto que el pasado sabado 11 del corriente mes, se recibió la denuncia del ciudadano Tordoya Jose en carácter propietario de tienda denominada comercialmente «Indumentaria Zamira» sita calle Almirante Brown numeral 610, que dos personas de sexo masculino sustrajeron de interior local dos pares de zapatillas y al momento de reclamar el pago de las mismas, recibe golpe de puño en rostro.

El denunciante hace entrega de material fílmico donde se observan a estos individuos y se procede a su identificación tratándose de dos hermanos de apellidos Linarez domicilios en esta ciudad para los cuales fueron notificados recaudos legales en carácter de imputados. Intervención Ufi 4 Dpto. Judicial Mercedes.

DAÑO FLAGRANTE DELITO.

Personal Policial Sub Estación Policía Comunal Dudignac procede en horas de la madrugada del día de la fecha a la Aprehensión de joven masculino menor de edad quien instante antes habia producido rotura de vidriera local comercial sito calle Sampietro numeral 659. Menor notificado formación de causa y entrega progenitora. Intervención Ufi nro. 4 Dpto. Judicial Mercedes.