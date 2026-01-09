Roban una bicicleta a un menor y advierten de estar precavidos

Un vecino de la ciudad de 9 de Julio dio a conocer que este ultimo jueves 8, siendo aproximadamente las 7:00 de la mañana, su hijo de 10 años, junto a un adulto que aprovechando el ciclo vacacional salieron a recorrer la ciudad en bicicleta, momentos en que estaban en la Estación del ferrocarril de nuestra ciudad , disfrutando de un paseo matutino y tomando fotografías del amanecer. Al momento de estacionar las bicicletas, un individuo comenzó a sustraer una de las bicicletas.

El menor intentó detener al delincuente, pidiéndole que soltara la bicicleta, mientras el adulto perseguía al sospechoso por varias cuadras. Ante la imposibilidad de recuperar el rodado en ese momento, se decidió alertar de inmediato a la Policía local.

La fuerza de seguridad actuó con rapidez, y posteriormente se logró la detención de una persona que portaba la bicicleta sustraída, alegando que se la habían vendido sin conocimiento de su procedencia. Tras el reconocimiento por parte de los propietarios, se corroboró que se trataba del mismo rodado.

Las autoridades procedieron a tomar las denuncias correspondientes en la comisaría local y a recabar los documentos que acreditan la propiedad de la bicicleta, además de tomar declaración en la fiscalía para judicializar el caso y dar seguimiento legal.

Afortunadamente, el menor se encuentra a salvo y la bicicleta en su poder, pero este incidente refleja una creciente preocupación por la seguridad en nuestra ciudad, donde los vecinos no pueden transitar con tranquilidad a cualquier hora.

Se hace un llamado a la comunidad y a las autoridades locales para redoblar esfuerzos en materia de seguridad, implementar medidas preventivas efectivas y garantizar la protección de quienes viven y circulan por la ciudad. La tranquilidad y seguridad de todos los ciudadanos debe ser una prioridad urgente, remarco el vecino en una comunicación que hizo llegar a este Portal.

Por ultimo agradeció a la Policía de la ciudad de 9 de Julio, a la Fiscalía y a todos los profesionales que intervinieron en el reciente episodio de robo de la bicicleta de nuestro hijo.