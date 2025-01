Riesgo Naranja: Advierten de la presencia de Cianobacterias en el Parque Gral. San Martin

La Municipalidad de Nueve de Julio informa que el nivel de riesgo por cianobacterias en el espejo de agua del Parque Gral. San Martín ha alcanzado el nivel naranja, lo que implica la presencia de estos microorganismos en el agua.

Las cianobacterias, también conocidas como algas verde-azuladas, son organismos microscópicos que pueden producir toxinas dañinas para la salud.

Su proliferación, favorecida por las altas temperaturas y la contaminación, se manifiesta en el agua a través de rayas o manchas de color verde.

Si bien este nivel no restringe el uso recreativo de la zona, se recomienda tomar ciertas precauciones, las que además no difieren de las condiciones normales de la laguna, como son no tomar contacto con el agua, ya que podría contener toxinas.

RECOMENDACIONES GENERALES

Ante esta situación, es fundamental mantenerse informado a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades. Además de las precauciones mencionadas, se recomienda:

Evitar el contacto con el agua si se observan manchas verdes o espuma: Estas son señales claras de la presencia de cianobacterias.

Proteger a niños y mascotas: Los más pequeños y las mascotas son especialmente vulnerables a los efectos de las toxinas.

Consultar a un médico si se presentan síntomas: En caso de experimentar cualquier malestar después de entrar en contacto con el agua, es importante buscar atención médica.

Se puede descargar el material y mantenerse actualizado sobre el estado de cianobacterias en www.gba.gob.ar/cianobacterias