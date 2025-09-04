Revés para el Gobierno: la Justicia frenó el ingreso de carne con hueso a una provincia de la Patagonia

La Justicia federal de Tierra del Fuego falló a favor de la Asociación Rural de Tierra del Fuego y suspendió por 30 días la resolución 460/2025 del Senasa, que habilitó el ingreso de carne con hueso plano [como el asado] desde zonas con vacunación contra la fiebre aftosa hacia la Patagonia, que es libre de la enfermedad sin vacunación. La medida judicial, que lleva la firma de la jueza federal Mariel Borruto, de Río Grande, tiene aplicación solo para esa provincia, aclararon fuentes cercanas a la magistrada.

En tanto, generó satisfacción entre los productores que, por estos días, esperan en Río Negro la visita de una delegación de Chile para inspeccionar cómo funciona la barrera al sur del río Colorado para determinar si es o no segura la comercialización con el país trasandino luego de que entrara en vigencia la resolución que permitió el ingreso de carne con hueso a la Patagonia.

La jueza Borruto consideró que la resolución del Senasa impugnada podría generar un “perjuicio grave e inmediato” al habilitar el tránsito de productos cárnicos con hueso desde zonas con vacunación contra la fiebre aftosa hacia una región reconocida internacionalmente como libre de esa enfermedad sin vacunación.

A criterio de la jueza, este diferencial sanitario, construido durante décadas, no solo sustenta la competitividad exportadora de la Patagonia, sino que también garantiza la trazabilidad, la inocuidad alimentaria y la sustentabilidad ambiental de su producción ganadera.

La resolución 460/2025, desde que entró en vigencia en junio pasado, provocó la suspensión del reconocimiento sanitario por parte de Chile, en tanto que la Unión Europa –hacia donde llega la principal exportación de carne ovina desde la Patagonia- evalúa una auditoría de seguimiento. Hay temor al cierre de mercados clave y la pérdida de certificaciones.

La medida judicial no implica un pronunciamiento definitivo sobre la validez de la norma, pero sí estableció un marco judicial frente a una decisión que podría alterar el equilibrio sanitario. Productores interpretaron que la decisión de la jueza tenía un alcance general para toda la región patagónica, pero, como se dijo, fuentes cercanas a la magistrada indicaron que se limita solo a Tierra del Fuego.

“El reconocimiento internacional de la Patagonia como zona libre de fiebre aftosa sin vacunación constituye un activo estratégico para la economía nacional y regional, cuya pérdida o degradación acarrearía un perjuicio irreparable no solo a productores y trabajadores rurales, sino también a los consumidores, que verían comprometido su derecho a acceder a alimentos en condiciones de inocuidad y trazabilidad adecuadas”, fundamentó Borruto.

En su fallo la jueza consideró que la resolución se encuentra actualmente produciendo un perjuicio grave. “Sabido es que una medida de esta magnitud trae consecuencias para todos los eslabones del comercio, puesto que conlleva a una baja en el mercado cárnico que afectará directamente a productores, comerciantes y pone en riesgo los puestos de trabajo de los empleados rurales”, detalló.