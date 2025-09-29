Reunión Mesa Enlace-Secretaria de Agricultura: Retenciones, INTA y el anuncio de obras en el Rio Salado

En la jornada de este lunes los miembros de la Mesa de Enlace fueron recibidos por las autoridades de la Secretario de Agricultura de la Nacion, Sergio Iraeta, junto al titular de Arca, Juan Pazo y del secretario de Producción, para abordar en principio una agenda sobre el corto período retenciones cero a los granos, a lo que se suma la sospecha de que el gran negocio lo hicieron los exportadores, y los productores, como se afirma desde las instituciones rurales.

Si bien el encuentro ya estaba acordada para seguir avanzando en lo que a INTA refiere, los directivos del agro, colaron el tema retenciones. A lo que recibieron el anuncio del titular de la cartera de agriculta el inicio de obras en el Rio Salado, en la provincia de Buenos Aires.

Tras la reunión, la presidente de Federación Agraria, Andrea Sarnari contó en un audio difundió «abordamos por supuesto y primero que nada, el tema de retenciones, donde el pedido que hemos hecho nosotros fue sobre todo que las medidas que se tomen de baja o quita de retenciones sean de manera permanente, que las transitorios generan más distorsión en el mercado, que no dan seguridad al productor al momento de tener que planificar su producción y que esta medida puntualmente ha quedado muy corta y que no ha beneficiado a muchísimos productores o a la mayoría todavía no han visto reflejado en el precio de venta los que han podido vender o los que tienen para vender”

En la misma línea la titular chacarera amplió que «lo hemos sostenido y desde la Federación Agraria lo dijimos, que nuestros productores quedaron afuera de esta medida porque ya no tienen la cosecha”,.

Respuesta del Gobierno

“La respuesta de parte de ellos es que todavía los exportadores tienen que salir a comprar mercadería porque no tienen todos los granos que esperan que el mercado refleje esos precios, cosa que a lo que nosotros hemos respondido que no podemos dejar siempre todo librado al mercado, sino que necesitamos políticas que hagan previsible la actividad”, aportó Sarnari.

Obra del Salado

Tambien Sarnari informo que “desde el Gobierno se les informó a los integrantes de la Mesa de Enlace, que la obra hídrica del Salado en la Provincia de Buenos Aires, empieza su ejecución en el día de hoy, así que esa ha sido una buena noticia después de tanta gestión que hemos hecho, pidiendo que efectivamente esa obra hídrica se finalice”.

Sarnari, recordó que por restos meses, las inundaciones esta generando serias consecuencias, por lo que es inminente el inicio de la obra, lo que llevara según información recibida un poco mas de un año.

Sarnari valoro esta noticia, ya que estamos “en un contexto donde la provincia de Buenos Aires está inundada y con muchísima lluvia encima de los campos, así que para nosotros es una noticia que alienta.

INTA.- Finalmente se realizó una reunión técnica con autoridades de INTA y con autoridades de la Secretaría de Agricultura. Participaron los representantes en el Consejo Directivo de las cuatro entidades, de CREA y de las dos Universidades que van a ser también parte del consejo directivo y “prometieron conformarlo en los próximos 5 o 10 días aproximadamente, y trabajamos sobre las líneas de investigación que se desarrollan hoy en INTA y que vamos a potenciar el funcionamiento de ese consejo directivo”, completó la dirigente.