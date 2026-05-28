Reunión entre Sociedad Rural de 9 de Julio con autoridades de Hidráulica, Municipio y de la Autoridad del Agua

En el objetivo de que las autoridades políticas tanto de provincia como el municipio asuman un verdadero compromiso para con la ruralidad del distrito local, desde la Sociedad rural de 9 de Julio dieron a conocer en sus redes sociales, que el día 14 de Mayo mantuvieron una reunión convocada por el Director de Mantenimiento, Horacio Giusso, dependiente de la Dirección Provincial de Hidráulica, para conversar y abordar sobre el blanqueo y regularización de canales, en el distrito. Según destacaron ademas de Sociedad Rural de 9 de Julio y productores referentes de los Cuarteles, participaron representantes de la Autoridad del Agua (ADA), Vialidad Provincial – Departamento Chivilcoy, funcionarios municipales de la Subsecretaría de Obras Públicas y el Secretario de Caminos provinciales.

Del marco de la reunión surgió que desde Dirección de Hidráulica se solicitó a la Sociedad Rural y al grupo de referentes identificar los canales a regularizar e intervenir( De la Redacción: es algo que ya la Dirección de Hidráulica tendría que tener claro con las herramientas con las que ya se cuenta para conocer ello). Por su parte el referente del ADA dio el compromiso de acelerar tiempos administrativos y avanzar en la legalización de la mayoría de los canales funcionales.

Por su parte, Hidráulica provincial también se comprometió a aportar recursos para el mantenimiento de los canales oficiales.