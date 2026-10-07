Retiraron los radares de las rutas 5 y 46 tras la derogación de los convenios

os dispositivos de medición de velocidad que funcionaban en los accesos a la ciudad por las rutas Nacional 5 y Provincial 46 fueron retirados de sus emplazamientos. La confirmación llegó luego de una serie de consultas periodísticas iniciadas a partir de reclamos y comentarios expresados por oyentes durante la programación de Radio Fiesta 92.5.

Según se informó tras las averiguaciones realizadas con autoridades municipales y con la concejal Marita Gelitti, de Acción por el Desarrollo, los equipos ya no se encuentran instalados ni en funcionamiento. El retiro se concretó luego de la aprobación, por mayoría, de un proyecto en el Honorable Concejo Deliberante que derogó los convenios suscritos entre el Municipio y la empresa operadora del sistema.

La iniciativa legislativa fue impulsada por Gelitti, quien durante el debate y en posteriores declaraciones públicas planteó cuestionamientos al funcionamiento de los controles. Entre otros puntos, señaló presuntas irregularidades administrativas en las notificaciones, fallas en la fiscalización requerida y deficiencias en la señalización de velocidad.

De acuerdo con los argumentos expuestos por la edil, esas condiciones desvirtuaban el propósito preventivo de los dispositivos y convertían el esquema en un mecanismo principalmente recaudatorio. La derogación de los convenios puso fin al marco que permitía la operación del sistema por parte de la empresa consignataria.

Tras las actuaciones correspondientes, se constató el desmantelamiento físico de los equipos emplazados sobre la Ruta Nacional 5 y del cinemómetro ubicado en la Ruta Provincial 46. Aunque los dispositivos electrónicos ya fueron retirados y dejaron de operar, en las trazas todavía permanece parte de la cartelería que advertía sobre la presencia de los controles.

El retiro de esa señalización está pendiente y completaría el procedimiento iniciado tras la derogación de los acuerdos. Mientras tanto, la confirmación del desmantelamiento de los equipos responde a una inquietud planteada por vecinos y oyentes, en el marco de los cuestionamientos que se habían generado en torno a la instalación y el funcionamiento de las fotomultas en los accesos a la ciudad.