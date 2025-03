Respuesta de Kicillof a Milei: lo denunció penalmente, lo culpó por la violencia narco y lo desafío: “no sea cobarde”

El gobernador Axel Kicillof rechazó de plano hoy la amenaza del presidente Javier Milei de intervenir la provincia de Buenos Aires y avanzó con una dura respuesta: lo denunció por posible intento de alterar el orden constitucional, lo responsabilizó por el crecimiento del narcotráfico y la violencia delictual asociada a ese fenómeno en territorio bonaerense y finalmente le desafió: “Le pido que no sea cobarde, deje Twitter y los delirios autoritarios y se reúna a trabajar en un tema tan importante y complejo” como la inseguridad.

Kicillof encabezó una conferencia de prensa en gobernación junto a la vice Verónica Magario, en la que exhibió el apoyo de intendentes, líderes gremiales y sociales, luego de que Milei le pidiera la renuncia y amenazara con intervenir la provincia, a través de un mensaje en la red social X. Lo hizo, a su vez, para rechazar una propuesta de trabajar en colaboración contra la inseguridad que le había formulado ayer el gobernador, luego del asesinato de la niña Kim Gómez en La Plata a manos de un ladrón de 17 años.

Tal como hizo ayer, Kicillof dijo que el crimen de Kim “nos llena de dolor y rabia”, reiteró la acusación de intentar lucrar políticamente con el caso a un sector que ahora identificó: “hablé de una actitud miserable y oportunista de Milei y de los dirigentes de La Libertad Avanza, que decidieron usar la tragedia con fines electorales”, dijo. Recordó además que el ladrón que mató a la nena “debió estar preso y no lo estaba” y apuntó por esa situación a la Justicia que lo liberó antes de cometer este crimen y recordó que la policía lo detuvo las dos veces.

“Poner presa a una persona, darle la libertad es algo que no decide y no resuelve un gobernador. No sé si lo va a entender porque repite y repite esta mentira. Si hay discusiones sobre el Código Penal Juvenil, estamos dispuestos a abordarlas. En este caso se trata de un asesino de 17 años, no le atañe la cuestión de la edad porque es completamente punible. Acá el problema no es de las leyes sino de la Justicia, cómo se imparte y cómo se aplican esas leyes que tampoco corresponde al Poder Ejecutivo. No decidimos si queda preso, tenían que estar preso, estaba libre y asesinó”, profundizó.

Entonces llegó el primer dardo: “Milei es el principal responsable del narcotráfico. Por eso lo convoqué a una reunión de trabajo, en su oficina o en la mía, donde quiera”. Poco después, volvió a dirigirse al Presidente. “No puede controlar 200 km de la frontera en el norte del país y dice que en un año va a terminar con la violencia“, añadió Kicillof, parafraseando el tuit del libertario.

Kicillof vinculó la respuesta de Milei a tres posibles causas: desviar la atención respecto de su involucramiento en el caso de la cripto $Libra, respecto de lo cual mencionó la nota de tapa de hoy de The New York Times en la que aparecen nuevos testimonios de coimas; un intento de ocultar el nombramiento por decreto de dos jueces de la Corte Suprema -Maniel García Mansilla y Ariel Lijo- o la difícil situación social que está provocando su programa económico en sectores amplios de la población.

“Milei viene de gobernar y nombrar jueces por decreto, pero ahora da un paso más al intervenir una Provincia donde perdió las elecciones en las PASO, generales y ballotage”, denunció Kicillof, quien tildó la amenaza de intervención de “sueño autoritario”. “La Provincia de Buenos Aires no se somete amenaza ni se somete a extorsiones”, advirtió el gobernador. Y mencionó en ese punto “los caprichos de un presidente que sigue sin comportarse como presidente”.

“Me parece que Milei debería tener muy en claro que más allá de las diferencias entre las fuerzas políticas democráticas hay consensos que no se tocan: la democracia, el federalismo y la Constitución”, destacó el gobernador quien luego agradeció todas las expresiones de repudio contra los dichos de Milei y el respaldo por parte de distintos dirigentes y partidos.

Y tras ello aclaró: “También quiero decir que no es solidaridad conmigo, es con el pueblo de la Provincia porque es una amenaza que hay que entender bien. Una intervención de un provincia implica intervenir sus instituciones, municipios, sindicatos, universidades. Es un intento de atropellar y avasallar la soberanía popular en todos los órdenes”.

En ese marco, adelantó que instruyó al “Asesor de Gobierno y al Fiscal de Estado para que formulen una denuncia penal para que se investigue (a Milei) la presunta comisión de delitos contra el orden constitucional y los poderes públicos de la provincia”.

Y al final retiró, casi a modo de desafío, la propuesta que le había hecho ayer: “ahora que pusimos todo en claro: le pido que no sea cobarde, deje el Twitter y se reúna a trabajar en un tema tan importante y complejo”, como es la política de seguridad.

El respaldo

Uno de los primeros gestos fue el comunicado del Partido Justicialista (PJ) de la Provincia, que conduce Máximo Kirchner al que más tarde le siguió el del PJ Nacional que comanda la expresidenta Cristina Kirchner, quien denunció un “golpe institucional” contra Kicillof.

El discurso de madre e hijo fue en sintonía con la línea que marcó el jueves Kicillof, cuando habló de un uso electoral del crimen de Kim Gómez, la niña de 7 años que fue asesinada el martes durante un robo consumado por dos menores de edad que interceptaron el auto donde viajaba con su madre y la arrastraron 15 cuadras.

Esta mañana, Máximo Kirchner salió en radio y retomó su discurso en favor del gobernador. Mientras tanto se reproducían mensajes de apoyo de parte de otros referentes camporistas, como el senador Eduardo “Wado” de Pedro, la intendenta Mayra Mendoza y el jefe de la Cámara de Diputados provincial, Facundo Tignanelli.

Una de las más vehementes fue la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, que trabaja junto a Kicillof y forma parte de su nuevo espacio, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF). En un descargo que tituló La sangre es suya, Milei, la exministra de Desarrollo Social le escribió directo al mandatario.

“Presidente: ¿qué tal si empieza a cumplir con sus funciones y le devuelve a la Provincia los $750.000 millones del Fondo para la Seguridad que usted le sacó a los bonaerenses? Esa suma equivale a 10.000 patrulleros o a 30.000 cámaras. ¿Por qué no devuelve los fondos de la obra pública que usted suspendió? Así podríamos avanzar en la culminación de las cárceles y alcaldías que se están construyendo en la Provincia, como nunca antes en la historia”, planteó Tolosa Paz, en línea con lo que ya expresaron funcionarios del gobierno bonaerense, que reclaman sumas adeudadas desde Nación.