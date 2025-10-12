Responsabilidad y coherencia: Porque no participa Queso Los Lubes en la 6ta. edición del Festival del Queso de Los Toldos
A horas de que se iniciara la 6ta.e dicion del Festival del Queso de Los Toldos, que se da durante este fin de semana, una de las empresas participantes del encuentro quesero tomo la decisión de no participar y tiene sus motivos.
El comunicado que emitieron
Desde sus inicios, Quesos Los Lube, acompañó con orgullo el Festival del Queso de Los Toldos, un evento que representa la identidad, el esfuerzo y la pasión de quienes trabajamos en el desarrollo productivo de nuestra región.Este año, sin embargo, hemos decidido no participar de la sexta edición del festival.
La decisión responde a nuestra profunda disconformidad ante la falta de respuestas concretas por parte de las autoridades municipales y provinciales, pese a los reiterados pedidos y advertencias realizados hace más de dos años sobre la necesidad de obras básicas que eviten los problemas hídricos que hoy afectan a nuestra zona productiva.Nuestra ausencia no es casual: es un acto de responsabilidad y coherencia con la realidad que atravesamos.El silencio y la inacción frente a situaciones que impactan directamente sobre el trabajo de productores y empleados rurales merecen una reflexión profunda sobre las prioridades y el acompañamiento real al sector.Aun así, queremos expresar nuestro respeto y solidaridad hacia los expositores y emprendedores locales que, con esfuerzo y entusiasmo, sostienen este evento tan valioso para Los Toldos.
Deseamos de corazón que la edición 2025 sea un éxito y continúe poniendo en valor la tradición y la calidad del trabajo de nuestra gente.
Quesos Los Lube
San Francisco – Los Toldos
