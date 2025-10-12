Responsabilidad y coherencia: Porque no participa Queso Los Lubes en la 6ta. edición del Festival del Queso de Los Toldos

A horas de que se iniciara la 6ta.e dicion del Festival del Queso de Los Toldos, que se da durante este fin de semana, una de las empresas participantes del encuentro quesero tomo la decisión de no participar y tiene sus motivos.

El comunicado que emitieron

Desde sus inicios, Quesos Los Lube, acompañó con orgullo el Festival del Queso de Los Toldos, un evento que representa la identidad, el esfuerzo y la pasión de quienes trabajamos en el desarrollo productivo de nuestra región.

Este año, sin embargo, hemos decidido no participar de la sexta edición del festival.