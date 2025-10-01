Residuos reciclables: la recolección en algunas zonas se ve interrumpida esta semana

La Municipalidad de 9 de Julio informo esta tarde que la recolección de residuos reciclables de la Zona 3, Zona 4 y Zona 5 de esta semana, se interrumpe, segun se detalla por motivos logísticos y el reacondicionamiento de los vehículos que realizan la tarea.

En ese sentido desde la Dirección de Gestión Ambiental, a cargo de Angi Merlino, solicita a los vecinos comprendidos en las zonas mencionadas que no saquen sus reciclables a la vereda, agradeciendo la predisposición y el compromiso ambiental con esta práctica.

ZONAS Y CALLES:

Zona 3 (martes): cuadrante comprendido entre calles Agustín Alvarez, Ramón N. Poratti,

Acceso Presidente Perón y Tucumán.

Zona 4 (miércoles): cuadrante comprendido entre calles Agustín Alvarez, Cardenal Pironio,

Acceso Presidente Perón y Urquiza.

Zona 5 (jueves): cuadrante comprendido entre calles Senador Arturo Ares, General Paz,

Acceso Presidente Perón – Las Golondrinas y Ruta Nacional Número 5.