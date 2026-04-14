Renovación Carnet de Aplicadores de Fitosanitarios: Se dará un nuevo curso en 9 de Julio

Desde la Sub Secretaria de Producción y Empleo de la Municipalidad de Nueve de Julio, en conjunto al Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, con el acompañamiento de la Sociedad Rural de 9 de Julio, INTA y la Camara Argentina Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE), se desarrollara el próximo martes 21 de abril un nuevo curso presencial para aplicadores terrestres de fitosanitarios, una instancia fundamental para la obtención o renovación del carnet habilitante provincial, subrayaron desde el municipio local.

La capacitación se desarrollará de 8:00 a 16:00 horas en el predio de la Sociedad Rural, ubicado en la intersección de las calles Coronel Granada y Alsina, y contará con cupos limitados hasta 100 personas, requiriendo inscripción previa, no obstante que la actividad es gratuita.



El curso estará a cargo del equipo de la Dirección de Control y Sanidad Vegetal del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, y contará además con la disertación del Ing. Agr. Pablo Méndez, capacitado de CASAFE.

Esta propuesta forma parte de las acciones orientadas a fortalecer las buenas prácticas agrícolas y garantizar la correcta aplicación de productos fitosanitarios, promoviendo el cuidado del ambiente y la salud de la población.

Por consultas, los interesados pueden comunicarse al correo electrónico capacitacionesdfv@mda.gba.gob.ar

Estarán de Campo Limpio

Además se contara con voceros de Campo Limpio para informar sobre la situación que se da con el acopio de bidones vacíos del producto fitosanitario, donde los CAPS, como es el caso de 9 de Julio ya no esta recibiendo mas bidones, por estar totalmente lleno y Campo Limpio ante la problemática de no poder reducir, esta en la búsqueda de una respuesta al problema.