Producto de una destacada gestión, en especial ante el ambiente, una empresa ganadera es rentable

Dos hermanos bolivarenses hace 10 años se hicieron cargo de un campo cuya rentabilidad era negativa. Con un ambiente poco favorable para la producción agropecuaria, por donde esta ubicado el campo entre dos arroyos; con foco en una destacada gestión, la empresa con un poco mas de 2000 hectáreas propias, hoy es mirada como caso de éxito.

Trabajo en Red, profesionalismo, diversificación del riesgo, gestión del peligro y eficiencia son algunos de los focos en que los hermanos Paladino demuestran que es posible crecer y desarrollarse, aun cuando el ambiente manda.