Martín Rapetti asumió como presidente de la FARM: “La idea es distender, solucionar y buscar el punto de encuentro”

Desde Montevideo, donde participa de la Expo Prado y de las reuniones de las entidades rurales del bloque, Rapetti habló sobre el desafío que implica conducir una organización que el próximo año cumplirá 30 años, coincidiendo además con el centenario de la FARM y los 50 años de la Expo Inter.

El nuevo presidente de la FARM reivindicó el papel que ha tenido la organización en la integración regional y rechazó las visiones que sostienen que el MERCOSUR no funciona.

“Yo sostuve que funciona. Lo que sí es cierto es que no funciona como pretenderíamos. Son dos cosas distintas”, señaló. En ese sentido, destacó que el acuerdo entre el MERCOSUR y la Unión Europea fue posible precisamente por la negociación entre ambos bloques.

Para Rapetti, el desafío ahora es lograr que la integración regional tenga mayor peso en las decisiones que afectan al sector agropecuario. “La idea es trabajar fuertemente”, resumió.

Mayor protagonismo privado y nuevos desafíos

El dirigente señaló que la agenda de la FARM cambió sustancialmente en las últimas décadas. Mientras durante muchos años la sanidad y, particularmente, la fiebre aftosa concentraron buena parte de las discusiones, hoy aparecen nuevos desafíos vinculados al ambiente, las barreras parancelarias, la trazabilidad y la distribución de los contingentes comerciales.

“Hoy ya pasamos a jugar en otras ligas. Estamos con el medio ambiente, con la resolución 1115, con repartirse la cuota, con barreras parancelarias”, enumeró.

Rapetti sostuvo que durante su presidencia buscará que la FARM tenga una representación propia y efectiva ante los organismos regionales.

“Tratar de estar presente en todos lados, que la FARM tenga representatividad propia y eventualmente que los organismos nos inviten y nos dejen participar en la relación público-privada de igual a igual”, planteó.

En esa línea, cuestionó las instancias en las que las organizaciones privadas tienen una participación meramente testimonial. “Cuando tenemos en el CAS que nos dan 15 minutos, 10 minutos, me parece que eso ya lo hemos planteado y no es lo que pretendemos”, afirmó.

Garrapata: un problema sanitario regional

La sanidad continuará ocupando un lugar central en la agenda de la organización. Rapetti puso especialmente el foco en la problemática de la garrapata, que afecta a zonas de Argentina, Uruguay y Brasil.

El dirigente anunció que la FARM realizará una segunda jornada regional sobre el tema en noviembre, en Uruguayana, Brasil, mientras que para el otoño de 2027 está prevista una nueva instancia en territorio argentino, en la región mesopotámica.

“Hoy Río Grande do Sul, Uruguay y Argentina, sobre todo Mesopotamia, estamos con problemas de garrapata”, advirtió.

La intención, explicó, es abordar la problemática desde una perspectiva regional, teniendo en cuenta que las fronteras sanitarias no coinciden con las fronteras políticas.

Fiebre aftosa: “El libre es libre con o sin vacunación”

Uno de los puntos sanitarios que genera diferencias dentro del MERCOSUR es la estrategia frente a la fiebre aftosa, particularmente a partir de la decisión de Brasil de dejar de vacunar.

Rapetti sostuvo que, desde la perspectiva de la FARM, el objetivo debe ser preservar el comercio independientemente del estatus de vacunación.

“Para nosotros, lo libre es libre, y libre es libre con o sin vacunación”, afirmó.

El dirigente evitó profundizar sobre la decisión brasileña, aunque remarcó que el gigante sudamericano continúa siendo el principal exportador mundial de carne vacuna.

También se refirió a la situación de Paraguay, donde periódicamente reaparece la discusión sobre el futuro de la vacunación contra la aftosa.

“Paraguay hoy no está por dejar de vacunar”, sostuvo, al tiempo que consideró que el país debe analizar cuidadosamente cualquier modificación de su estrategia sanitaria teniendo en cuenta sus objetivos de crecimiento de las exportaciones de carne vacuna.

“No estamos contentos de que Brasil haya sido suspendido por la Unión Europea”

Rapetti también rechazó la idea de que Argentina, Uruguay y Paraguay puedan beneficiarse automáticamente de la suspensión de Brasil del mercado europeo.

“No estamos absolutamente contentos de que Brasil haya sido suspendido. Para nada. Nos complica, distorsiona todo”, aseguró.

El dirigente consideró que Brasil es un actor central del comercio mundial de carnes y que cualquier alteración de su participación termina generando consecuencias sobre todo el mercado regional.

“Respetamos el trabajo que ha hecho Brasil”, afirmó, y diferenció las fortalezas de cada país: “Uruguay y Argentina tenemos una valorización por calidad y Brasil tiene por cantidad”.

Cuota Mercosur-UE: “No está definido ni que sea tercio, ni past performance”

Uno de los principales desafíos de la nueva conducción de la FARM será acompañar la discusión sobre la distribución entre los países del MERCOSUR de los contingentes de exportación de carne vacuna hacia la Unión Europea.

Rapetti reconoció que existen posiciones diferentes entre los países, pero destacó que en las últimas horas hubo señales de distensión entre los actores privados.

“Logramos un principio de acuerdo para distender un poco estas posturas rígidas”, explicó.

El dirigente remarcó que todavía no existe una fórmula definida para repartir la cuota y rechazó que la discusión esté limitada al esquema de los “tres tercios”.

“No está definido ni que sea tercio, ni que sea performance, ni una ni otra”, señaló.

También planteó que, si Brasil continúa temporalmente fuera del mercado europeo, habrá que discutir qué alternativa corresponde aplicar, pero sin tomar decisiones apresuradas.

“Si Brasil no puede estar en condiciones, pasamos a la segunda página. ¿Cuál es la alternativa? Y esta es la postura”, explicó.

Rapetti también descartó que el criterio deba ser simplemente “primero servido, primero llegado”.

“No le debemos dar la ventaja al comprador”

Para el dirigente, la discusión debe resolverse antes del 1° de enero y evitando que las diferencias entre los países exportadores terminen beneficiando a los compradores europeos.

“Tenemos que tener arreglado porque no podemos dar la ventaja y después habrá alternativas o no. Me parece que no le debemos dar la ventaja al comprador, al importador”, afirmó.

En ese sentido, insistió en que el camino será buscar puntos de coincidencia y dejar para una segunda instancia las diferencias.

“Vamos por los que nos unen, los que tenemos punto de acuerdo y vamos a ir dejando cosas. Me parece que así avanza”, sostuvo.

Rapetti recordó que Argentina y Brasil ya atravesaron conflictos comerciales en otros sectores, como arroz y leche en polvo, y que finalmente fueron resueltos mediante negociación.

“Todo se arregla menos la muerte”, graficó.

“La intransigencia debe ser el peor de los negociadores”

Con la presidencia de la FARM recién asumida, Rapetti dejó definida una línea de trabajo basada en la negociación entre las organizaciones rurales de los cuatro países.

“La idea es buscar distender, solucionar, buscar el punto de encuentro”, resumió.

Y cerró con una definición que sintetiza el perfil que pretende imprimirle a la conducción de la entidad regional: “La intransigencia debe ser el peor de los negociadores que nos trancan un poco”