Seguridad: La Intendente Gentile recibió al Jefe de Policía de la Región Oeste II, hablaron sobre la situación de El Provincial

La Intendente Municipal, María José Gentile, recibió al Superintendente Region Oeste II de Policía la provincia de Buenos Aires, con asiento en Pehuajo, Comisario Mayor Federico Martín Dos Santos, autoridad de la que depende la Estación de Policía Comunal de Nueve de Julio, con el objetivo de dialogar sobre distintos temas vinculados a la seguridad del partido.

Del encuentro también participaron el subsecretario de Seguridad, Fabián Beltrán, y el secretario de Gobierno, Federico Aranda, quienes junto a la jefa comunal analizaron diferentes aspectos relacionados con el trabajo conjunto que se viene desarrollando entre el Municipio y las fuerzas policiales.

Asimismo, se abordó de manera particular la situación de la localidad de El Provincial, a partir de los hechos registrados en los últimos días, con el propósito de coordinar acciones y fortalecer el trabajo articulado para brindar respuestas y reforzar la prevención en la comunidad.

Desde el Municipio se continúa trabajando de manera coordinada con las autoridades policiales y provinciales, promoviendo acciones que contribuyan a mejorar la seguridad en todo el distrito.