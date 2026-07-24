El Provincial: Desde la Sociedad de Fomento informaron que el municipio convoco a los vecinos para dar respuesta a la inseguridad

Desde la Sociedad de Fomento de El Provincial queremos informar que, luego de la presentación de una nueva nota (n°1513/26) por Mesa de Entradas del Municipio realizada en el día de ayer jueves 23, fuimos contactados por autoridades municipales para convocarnos a una reunión», describieron desde la entidad fomentista.

En Sociedad de Fomento informaron que el encuentro se llevará a cabo el miércoles 29 a las 8:00 horas, con la participación de integrantes de la Sociedad de Fomento y autoridades del área de Gobierno, Seguridad y Policía, con el objetivo de abordar los planteos realizados por nuestra institución.

Asimismo, desde el Municipio se comprometieron a realizar, durante la semana próxima, una reunión en la localidad con una convocatoria abierta a todos los vecinos, para continuar dialogando sobre esta temática.

Creemos importante informar este avance y agradecemos el acompañamiento de toda la prensa en este proceso de diálogo, subrayaron.

Cabe destacar que el ultimo lunes 20, tras la presentación del Sub Secretario de Seguridad, Fabian Beltran, la Intendente informo que estaban trabajando para llegar a los vecinos con respuestas a su solicitud. El dia jueves, Gentile se reunio con el Superintendente Region Oeste II de Policía la provincia de Buenos Aires, con asiento en Pehuajo, Comisario Mayor Federico Martín, precisamente para encontrar una solución a la inseguridad de El Provincial.