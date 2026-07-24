En La Rural pagan 23 millones de pesos por una camiseta de la Selección Argentina firmada por Messi

Una camiseta firmada por el astro de la selección argentina Lionel Messi fue vendida en 23 millones de pesos.

La venta se hizo antes del remate habitual de los vacunos con el martillo de la firma Alfredo S Mondino, a beneficio de la Fundación Cabure-í.



Cuando Roberto Mondino, titular y martillero de la firma, comenzó la subasta en un millón de pesos, las manos alzadas se sucedieron marcando el interés por la tan preciada camiseta hasta llegar a los 23 millones de pesos.

Luego de una interesante disputa la adquirió Juanita Amuchástegui por 23 millones de pesos.



La Fundación Cabure-í se dedica a promover y asistir programas de conservación ex-situ, centros de rescate y rehabilitación de especies silvestres con fines de conservación.

Gestionar y colaborar en el desarrollo de programas de conservación in-situ, mediante estrategias de estudios biológicos, veterinarios, sociales, culturales y de comunidades naturales, tendientes a asegurar la biodiversidad

Desarrollar programas de educación ambiental, estimulando en la sociedad el respeto, la conciencia y armonía con el entorno natural de cada región.