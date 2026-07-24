Concurso Fans de la Carne: Una escuela rural de Rio Negro se llevo el primer premio

En el marco de la 138° Exposición Rural de Palermo que se desarrolla desde el 16 de julio y hasta el 26 próximo, el Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna Argentina -IPCVA- quien lleva adelante una amplia agenda de trabajo con reuniones e intercambio, también presento a los ganadores del 3° Concurso «Fans de la Carne», del cual participaron 170 trabajos representando a 21 provincias, lo que deja en claro lo federal que es la ganaderia, sostuvo Daniel Urcia, responsable en la organización junto a otros integrantes del Instituto.

El Gran Campeón del concurso “Fans de la Carne Vacuna, una Pasión Argentina”: los alumnos de sexto y séptimo grado de la Escuela Primaria N° 178 de Luis Beltrán de Río Negro obtuvieron el Primer Premio Nacional.

Como parte del premio, los estudiantes viajaron a Buenos Aires y fueron homenajeados en la muestra de Palermo en un encuentro que convocó a docentes y miembros de distintas entidades de la cadena de la carne. Su trabajo, «Del campo al plato: el viaje de la carne vacuna», también fue emitido en el “Patio Brangus Carne Argentina” de la exposición ante cientos de personas.

Como parte del premio, los chicos ganaron un viaje educativo de tres días, mochilas con útiles, un set de carne para todo el curso y una notebook para la docente.

El presidente del IPCVA, Georges Breitschmitt resaltó que “el concurso es muy importante para difundir el trabajo de la cadena de ganados y carnes en las escuelas”.

Por su parte, Daniel Urcía, consejero del IPCVA y coordinador de la Comisión de Promoción Interna del Instituto, agregó que “es una gran oportunidad para todas las instituciones que integramos la cadena de estar presentes en los colegios y hablar sobre la importancia de la ganadería, de la industria frigorífica con su impacto en la región y, por supuesto, las propiedades nutricionales de la carne argentina”.

El testimonio de la docente y de una alumna de la EEP N° 178 de Beltran

Como parte del premio, la escuela ganadora, sus alulmnos que participaron en el proyecto, para recibir el galardon, los estudiantes viajaron a Buenos Aires para recibir su premio en la Exposición Rural de Palermo.

El proyecto reunió a los dos cursos superiores del establecimiento, sexto y séptimo grado. La institución cuenta con 79 alumnos en total entre nivel inicial y primario, con 5 salones disponibles. La iniciativa contó con el acompañamiento de las familias, que colaboraron con el vestuario y el ensayo de los guiones. «Estamos emocionados y agradecidos. manifesto la docente Silvana Vanesa Lagos en dialogo con El Regional Digital.

«Fue un trabajo conjunto con dirección y las familias nos ayudaron». La idea surgió por el aviso de una colega. A partir de allí, el grupo articuló contenidos de Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Lengua y Matemática para elaborar el video final presentado en la competencia. «Les mostramos videos anteriores y se engancharon», conto Silvana.

Lagos no dejo de lado el impacto que genera el logro en la comunidad educativa. Lagos aseguró: «Jamás nos imaginamos a un nivel nacional. Cuando nos dieron la noticia no lo podíamos creer. Muchos de los chicos están conociendo Buenos Aires por primera vez. Además, resaltó el aprendizaje obtenido. Pusieron en prácticas habilidades para la vida.

Aprendizaje sobre el proceso productivo

Durante la investigación, los estudiantes recorrieron establecimientos locales, un frigorífico y zonas de engorde en el Valle Medio de Río Negro, donde se ubica la localidad de Luis Beltran.

Por su parte la alumna Briana Martina González reforzo diciendo: «Aprendimos mucho sobre la etapa de cría y engorde en campos cerrados y abiertos».

La estudiante destacó otros aspectos descubiertos durante las clases. Señaló que la harina hecha a partir de sangre vacuna sirve para elaborar comida para perros. Además, los alumnos repasaron las propiedades nutricionales y las proteínas de la carne.

Proyección y regreso a las aulas

Finalmente la docente informo que tras el receso escolar. El grupo compartirá la experiencia con los demás grados del establecimiento con el objetivo de motivar a toda la escuela a participar en las próximas ediciones. «Nuestra zona es ganadera. Tenemos un frigorífico también». El mayor porcentaje de los alumnos de la escuela son de las zonas urbanas. La mayoría son hijos de trabajadores rurales», conto.