El AutomotoClub Nuevejuliense habilito nueva iluminación LED del playón de boxes

En el marco de las acciones previstas por la nueva Comisión Directiva y de los festejos por los 56 años del Autódromo Ciudad de 9 de Julio «Guillermo Yoyo Maldonado», el AutomotoClub Nuevejuliense concretó un nuevo paso en el plan de recuperación y modernización de las instalaciones con la puesta en funcionamiento de la nueva luminaria del playón de boxes.

La obra forma parte de la primera etapa de trabajos que la institución viene desarrollando con el objetivo de mejorar la infraestructura del autódromo, brindando mayores condiciones de seguridad, funcionalidad y comodidad para pilotos, equipos y organizadores de los distintos eventos que se realizan en el circuito.

La instalación de la nueva iluminación fue posible gracias al trabajo conjunto de integrantes de la Comisión Directiva, el aporte desinteresado de colaboradores particulares y la valiosa colaboración de la Municipalidad de 9 de Julio, que realizó la donación de los artefactos de iluminación, permitiendo avanzar en una obra largamente esperada.

Este nuevo sistema de alumbrado mejora notablemente las condiciones del sector de boxes, facilitando las tareas de los equipos durante las competencias y permitiendo optimizar el funcionamiento del predio en jornadas de intensa actividad.

Desde su asunción, la nueva conducción del AutomotoClub Nuevejuliense viene impulsando un plan integral de mejoras que ya incluye la renovación del alambrado sobre el paredón de boxes, la instalación de nuevos tableros eléctricos, el reacondicionamiento de la red de energía, la preparación de las futuras columnas de iluminación y ahora la puesta en servicio de esta importante obra.

Estos avances representan el compromiso asumido por la institución de continuar recuperando y fortaleciendo uno de los escenarios más emblemáticos del automovilismo argentino, manteniendo vivo el legado de quienes hicieron posible su construcción hace más de cinco décadas.

Los trabajos continuarán en las próximas semanas para completar esta primera etapa de obras, que permitirá seguir dotando al Autódromo Ciudad de 9 de Julio de una infraestructura acorde a las necesidades actuales, reafirmando el compromiso del AutomotoClub Nuevejuliense con el crecimiento del deporte motor y con la preservación de un patrimonio que pertenece a toda la comunidad.

Cada mejora es una inversión en el futuro. Porque cuidar nuestro autódromo es también honrar la historia de quienes lo hicieron posible hace 56 años.