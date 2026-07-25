La cabaña Don José de La Dulce ganó el Gran Campeón Macho Angus de Palermo con el toro “Rip”

La pista 2 de la 138ª Exposición Rural de Palermo vivió este viernes una de las definiciones más esperadas con la elección del Gran Campeón Macho de la raza Angus. El máximo galardón quedó en manos del toro “Rip” (Box 176 – RP 4095), de la cabaña Don José, de José C.V. Mammoliti S.A., establecimiento ubicado en La Dulce, provincia de Buenos Aires, propiedad de Maximiliano Mammoliti.

El jurado Néstor Chiaravalli eligió además -como Reservado Gran Campeón Macho al ejemplar de Las Tranqueras, de Horacio Luis La Valle y Marta Vila Moret (Box 192 – RP 1513), mientras que el reconocimiento al Tercer Mejor Macho fue para el toro de Santa Rosa, de Indio Nuevo S.A. (Box 166 – RP 1731).

La consagración tuvo además un marco cargado de simbolismo. Los cabañeros que condujeron los animales lucieron pecheras celestes y blancas, aportando un colorido especial a una de las juras más importantes de la ganadería argentina y reflejando el espíritu de unidad que caracteriza a la raza.

Tras la jura, Chiaravalli aseguró que el nivel observado en la pista fue excepcional. “Si ayer estábamos embelesados con las hembras, esta final de machos es digna de esta exposición, que para muchos de nosotros es una de las más importantes del mundo”, afirmó.

El jurado explicó que la elección demandó un análisis minucioso debido a la enorme paridad entre los reproductores. “Hubo mucha competencia y mucha calidad. Sacábamos los campeones, poníamos los reservados y seguíamos aplaudiendo. Si ingresaban los terceros mejores, ocurría exactamente lo mismo. Eso demuestra el extraordinario momento que atraviesa la raza”, resumió.

Además, destacó que el Angus argentino ha sabido evolucionar acompañando las demandas de los mercados. “La calidad y la fama que tienen las carnes argentinas se deben en gran medida a esta raza, que fue adaptándose a lo que primero pidió el consumo interno y hoy exige la exportación. Tenemos una raza maravillosa, capaz de producir desde novillos livianos para consumo hasta animales pesados para exportación”, señaló. En ese sentido, remarcó que su criterio como jurado siempre apunta a elegir reproductores que puedan trasladar esas virtudes a los rodeos comerciales.

Para José Mammoliti, responsable de Don José, la obtención del Gran Campeón Macho representa la concreción de un objetivo perseguido durante muchos años.

“Siempre estuvimos en las finales, pero es la primera vez que conseguimos el Gran Campeón Macho en Palermo. Es un logro que supera todas las expectativas”, expresó aún emocionado tras la consagración.

Sobre “Rip”, explicó que se trata de un toro “muy completo”, que combina un destacado fenotipo, una típica cabeza Angus, gran profundidad, excelente capacidad corporal y una sobresaliente estructura, sin resignar desplazamiento. Precisó además que el nombre del ejemplar es un homenaje a Rip Wheeler, el reconocido capataz de la serie Yellowstone, de la que la familia es fanática.

Mammoliti dedicó el premio “a todo el equipo y a toda la familia”, destacando que detrás del resultado hay muchos años de trabajo conjunto. También adelantó que, tras su paso por Palermo, “Rip” continuará su carrera genética a través de la producción y comercialización de semen.

Con esta consagración, la Asociación Argentina de Angus volvió a mostrar en Palermo el altísimo nivel de la genética nacional, consolidando el liderazgo de la raza y el prestigio internacional que caracteriza a la principal exposición ganadera del país.

Gran Campeón Macho

«Rip»

Cabaña Don José, de José C.V. Mammoliti S.A.

Box 176 – RP 4095

Reservado Gran Campeón Macho

Cabaña Las Tranqueras, de Horacio Luis La Valle y Marta Vila Moret

Box 192 – RP 1513

Tercer Mejor Macho

Cabaña Santa Rosa, de Indio Nuevo S.A.

Box 166 – RP 1731

LOS PREMIOS

JUNIOR

JUNIOR NEGRO

⁠ ⁠Mejor Junior Negro:

BOX: 118 RP:2453

“Don Florencio” de Oscar M. Busquet e Hijos S.A

⁠ ⁠Segundo Mejor Junior Negro:

BOX: 120 RP:741

“Santa Candida” de Santa Candida S.R.L

⁠ ⁠Tercer Mejor Junior Negro:

BOX:122 RP:529

“Don Fioto” de Correndo, Luciano German

JUNIOR COLORADO

⁠ ⁠Mejor Junior Colorado:

BOX:127 RP:16427

“La Paz” de Gregorio, Numo y Noel Werthein S.A.A.G.C.I

⁠ ⁠Segundo Mejor Junior Colorado;

BOX:128 RP:1581

“Gue Glen Sur” de Zanguitu, Raul Alberto

⁠ ⁠Tercer Mejor Junior Colorado:

BOX:126 RP:3758

“Don Nicolas” de Colantonio, Pablo Nicolas

CAMPEON JUNIOR

BOX:127 RP:16427

“La Paz” de Gregorio, Numo y Noel Werthein S.A.A.G.C.I

RESERVADO CAMPEON JUNIOR

BOX: 118 RP:2453

“Don Florencio” de Oscar M. Busquet e Hijos S.A

TERCER MEJOR JUNIOR

BOX:128 RP:1581

“Gue Glen Sur” de Zanguitu, Raul Alberto

DOS AÑOS MENOR

DOS AÑOS MENOR NEGRO

⁠ ⁠Mejor Dos Años Menor Negro:

BOX: 131 RP: 1637

“Las Tranqueras” de La Valle, Horacio Luis y La Valle, Marta Vila Moret- Saenz Valiente, Gervasio- Altina Inversora S.A

⁠ ⁠Segundo Mejor Dos Años Menor Negro:

BOX: 148 RP:995

“La Virtuosa” de Cibus Argentina S.A.I.C y A

⁠ ⁠Tercer Mejor Dos Años Menor Negro:

BOX: 146 RP:1966

“Curacó” de Curaco S.A

DOS AÑOS MENOR COLORADO

⁠ ⁠Mejor Dos Años Menor Colorado:

BOX:166 RP:1731

“Santa Rosa” de Indio Nuevo S.A

⁠ ⁠Segundo Mejor Dos Años Menor Colorado:

BOX: 158 RP:2083

“Don Romeo” de Spinella, Alejandro Ezequiel

⁠ ⁠Tercer Mejor Dos Años Menor Colorado:

BOX:159 RP:38

“Don Sinforiano” de Ochoa, Magdalena Sofia Gil de

CAMPEÓN DOS AÑOS MENOR

BOX:166 RP:1731

“Santa Rosa” de Indio Nuevo S.A

RESERVADO CAMPEÓN DOS AÑOS MENOR

BOX: 131 RP: 1637

“Las Tranqueras” de La Valle, Horacio Luis y La Valle, Marta Vila Moret- Saenz Valiente, Gervasio- Altina Inversora S.A

TERCER MEJOR DOS AÑOS MENOR

BOX: 148 RP:995

“La Virtuosa” de Cibus Argentina S.A.I.C y A

DOS AÑOS MAYOR

DOS AÑOS MAYOR NEGRO

⁠ ⁠Mejor Dos Años Mayor Negro:

BOX:176 RP:4095

“Don Jose” de Jose C.V. Mammoliti S.A

⁠ ⁠Segundo Mejor Dos Años Mayor Negro:

BOX: 174 RP:917

“El origen” de Cia. Arg. de Hacienda S.A

⁠ ⁠Tercer Mejor Dos Años Mayor Negro:

BOX:173 RP: I481

“Charles” de Charles de Guerrero S.A

DOS AÑOS MAYOR COLORADO

⁠ ⁠Mejor Dos Años Mayor Colorado:

BOX: 189 RP:902

“Quequén Sur” de Sillero, Serafin

⁠ ⁠Segundo Mejor Dos Años Mayor Colorado:

BOX:188 RP:3661

“Santa Lucia” de Gan. Del Villaguay S.A

⁠ ⁠Tercer Mejor Dos Años Mayor Colorado:

BOX:184 RP:12772

“La Llovizna” de Est. La Llovizna S.A

CAMPEÓN DOS AÑOS MAYOR

BOX:176 RP:4095

“Don Jose” de Jose C.V. Mammoliti S.A

RESERVADO CAMPEÓN DOS AÑOS MAYOR

BOX: 174 RP:917

“Origen” de Cia. Arg. de Hacienda S.A

TERCER MEJOR DOS AÑOS MAYOR

BOX: 189 RP:902

“Quequén Sur” de Sillero, Serafin