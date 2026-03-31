Quien se vera beneficiado: Un acuerdo de la Cámara de productores de Huevos, permitirá la donación de 700.000 huevos

En el marco del trabajo conjunto para reducir el hambre y el desperdicio de alimentos en Argentina, Bancos de Alimentos Argentina y CAPIA (Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas) firmarán un convenio de donación por 700.000 huevos, que serán distribuidos de manera progresiva hasta el mes de octubre en distintas regiones del país.

Esta nueva donación, impulsada a partir del vínculo institucional previo entre CAPIA y el Banco de Alimentos Buenos Aires, busca ampliar el impacto a nivel federal mediante el trabajo articulado, para mejorar la nutrición y la calidad de vida de miles de personas que sufren inseguridad alimentaria.

La firma del convenio se realizará hoy 31 de marzo en Munro, en el Olivos Rugby Club con la participación de autoridades de las organizaciones involucradas y la UAR, Unión Argentina de Rugby, que estará apoyando la iniciativa con difusión.

Los alimentos serán distribuidos entre los Bancos de Alimentos de: Buenos Aires, Goya, Jujuy, Mar del Plata, Mendoza, Paraná, Patagónico, Rosario, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, Tandil, Tucumán y Virasoro, alcanzando a miles de personas en situación de vulnerabilidad.

La asignación de la donación ya fue definida en conjunto con los productores, estableciendo volúmenes mensuales para cumplimiento del total comprometido.

Javier Prida, Pte. Ejecutivo de CAPIA destacó la colaboración de la Com. Directiva y de los socios de la entidad avícola que representan a empresas chicas, medianas y grandes, argentinas y familiares

“Esta articulación con CAPIA nos permite ampliar el alcance de la Red y seguir acercando alimentos de alto valor nutricional a quienes más lo necesitan. El trabajo conjunto con el sector privado es clave para escalar soluciones sostenibles frente al hambre en Argentina”, señaló Natascha Hinsch, gerente de Alianzas de Bancos de Alimentos Argentina.

Con iniciativas como esta, Bancos de Alimentos Argentina continúa consolidando su rol como actor clave en la recuperación y redistribución de alimentos, promoviendo sistemas más eficientes, solidarios y sostenibles en todo el país.