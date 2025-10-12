Quien se robo el auto en Bolívar y lo volcó en 9 de Julio, también se robo un vehículo en nuestra ciudad, y es el segundo automóvil volcado que apareció en ruta 65

Parece de película pero no lo es. Realidad pura. Desde El Regional Digital informábamos sobre el medio dia de la aparición de dos automóviles volcado en un tramo de unos 30 kms. de uno al otro en la ruta provincial 65 en el distrito de 9 de Julio.

Con el correr de las horas desde Bolívar informaban que el VW Gol gris que apareció volcado cerca de las vías ferroviarias a las puerta de la ciudad, había sido robado en Bolívar.

Sin embargo no todo termino allí. El informe de esta tarde noche por parte de la Policía Comunal de 9 de Julio, cargo del Comisario Inspector, Carlos Barrena, se detallo sobre el vuelco del vehículo en Ruta Provincial 65 en dirección localidad de Dudignac., un Renault Clio, presente personal policial en el lugar constata la veracidad de la situación corroborando sobre banquina y volcado, vehículo marca Renault modelo Clio sin ocupante en su interior con llaves de encendido colocada.

Tareas investigativas se procede a escasos metros del lugar del accidente a la APREHENSION FLAGRANTE DELITO del ciudadano PARDO EDUARDO por resultar autor material del presente hurto automotor propiedad del vecino Carlos Pinto, precisamente quien vive en cercanías donde Pardo había volcado el VW Gol gris.

Y si bien el informe de policía no lo detalla, todo hace pensar que Pardo se volvía a su ciudad, San Carlos de Bolívar, cuando se produce un despiste y vuelca e impacta contra unos arbustos del lugar.

Policía informo que el aprehendido fue alojado en la seccional Policial local a disposición UFI nro. 4 Dpto. Judicial Mercedes, quien impartio directivas en una IPP caratulada Hurto simple de automotor.

Policia Comunal 9 de Julio informo sobre la intervención en el hecho del vuelco del VW Gol

HALLAZGO AUTOMOTOR.

Día fecha personal Policial local es alertado sobre vehículo volcado en banquina de Ruta Provincial 65 a escasos metros zona vías, no habiendo ocupantes en el lugar, realizando consulta de dominio autormor al sistema informático de esta Policia se logra establecer que el vehículo marca Volswaguen modelo Gol poseia PEDIDO DE SECUESTRO habiendo sido sustraído en horas de la madrugada en la Ciudad de Bolivar. De tareas investigativas llevadas a cabo por personal Policial Comunal se establece autoria del hecho por parte de PARDO EDUARDO domicilio en la Ciudad de Bolivar. Vehículo secuestrado y a disposición fiscalia de Intervención.