Quedo conformada la nueva comisión directiva del AutomotoClub Nuevejuliense

La nueva Comisión Directiva del AutomotoClub Nuevejuliense llevó a cabo su primera reunión formal tras la reciente asamblea, dando inicio de manera oficial al período de gestión 2025–2027.

El encuentro estuvo encabezado por el presidente Juan Guillermo Vadillo y el vicepresidente Alejandro Banchero, quienes comenzaron a delinear los primeros ejes de trabajo de la nueva conducción.

Durante la reunión se procedió a la conformación definitiva de la Comisión Directiva, quedando establecidos los cargos y funciones de cada uno de sus integrantes.

La misma quedó integrada de la siguiente manera:

Presidente: Juan Guillermo Vadillo; Vicepresidente: Alejandro Banchero; Secretario: Marcelo Lassere; Prosecretario: Emanuel Rodríguez; Tesorero: Marcos Rodríguez; Protesorero: Juan Pedro Vadillo.

Como vocales titulares fueron designados Juan Pablo Bouflet, Pablo Nievas, Agustín Vanina, Santiago Pérez, Pablo Arcaria y Gabriel García, mientras que los vocales suplentes serán Napoleón Parietti y Carlos Fullana. En tanto, los revisores de cuentas quedaron conformados por Maximiliano Torres y Luciano Granzella.

En este primer encuentro también se abordaron los principales lineamientos de trabajo con vistas a la temporada 2026, poniendo el foco en la planificación de obras en el Autódromo, el fortalecimiento institucional y la organización de las actividades que se desarrollan en el Autódromo Ciudad de 9 de Julio y su predio.

Asimismo, se destacó la importancia de sostener una gestión ordenada, participativa y con diálogo permanente entre los integrantes de la comisión, con el objetivo de continuar fortaleciendo al AutomotoClub Nuevejuliense y proyectar un futuro de crecimiento tanto en lo deportivo como en lo institucional.

La Comisión Directiva comenzará en los próximos días a trabajar de manera activa en cada una de las áreas, dando forma a una agenda que permita encarar el 2026 con objetivos claros y una planificación acorde a las necesidades del club y del automovilismo regional.