“Que se pudra en la cárcel”: El padre del acusado de matar a Kim Gómez rompió el silencio

En medio de la conmoción por el crimen de Kim Gomez, la nena de 7 años que fue arrastrada por más de diez cuadras durante el robo de un auto en Altos de San Lorenzo, los familiares de uno de los acusados sorprendieron al pedir justicia y exigir que el joven asuma su responsabilidad. Fueron ellos mismos quienes lo entregaron a la Policía y aseguraron que no piensan intervenir para intentar liberarlo.

El padre del adolescente de 17 años brindó un testimonio desgarrador sobre la situación de su hijo y la decisión de entregarlo. “Yo había ido a comprar unas cubiertas a Buenos Aires, estaba volviendo y me llamó mi hija. Me dijo ‘Papi, Tobías se robó un auto y mató una nena’. Le dije ‘retenémelo ahí que estoy llegando a La Plata y lo entregamos’”, relató. Además, reveló que desde hace tiempo intentaba alejarlo del delito: “Venía renegando con él hace mucho, hace 20 días se había robado un auto. En la Comisaría 5ta les dije que no lo quería retirar, que lo manden a algún lado, pero me dijeron que tenía que llevármelo“.

El hombre, visiblemente afectado, expresó su dolor y repudio hacia la acción de su hijo. “Está totalmente perdido en la droga, tiene muchos problemas de consumo. Lo tuve el último tiempo trabajando conmigo en la ferretería y me robaba cosas. Me di cuenta y le dije ‘no vengas más’. La verdad, con una mano en el corazón, es una mierda de persona, lo que hizo es de una mierda de persona”, sentenció sin eufemismos. Luego, enfatizó: “ Va a pagar lo que hizo, porque así como lo entregué, que no me llamen porque ya dije que no lo pienso sacar, y que se pudra adentro, que pague lo que hizo “.

Por su parte, la hermana del acusado también habló y ratificó la decisión de la familia de no encubrirlo. “A mí me confesó lo que hizo enseguida de lo que sucedió. Según me dijo, no se habían dado cuenta de que tenían una nena a bordo, que se dieron cuenta después cuando ya era tarde. Cuando me lo contó, lo primero que hice fue llamar a mi papá y entregarlo. Nosotros lo entregamos y queremos dejar en claro eso”, afirmó.

La jóven también pidió disculpas a la familia de la víctima y admitió sentir dolor por la tragedia. “Le quiero pedir disculpas a la familia, lo hago en nombre de mi papá porque tenemos miedo. Tenemos mucho dolor. Mucho dolor por la familia de la nena, por mi hermano también porque lamentablemente sé lo que es, pero es mi hermano. Le pido perdón a la familia en nombre de él y en nombre de la familia”, expresó.

Sobre la situación del joven, confirmó que la familia intentó ayudarlo sin éxito: “Mi hermano estaba muy perdido en la droga y lo quisimos ayudar de todas las maneras posibles. No optamos por internarlo porque no nos parecía lo mejor, pero lo quisimos contener”.

