Que mal manejamos los nuevejulienses: La semana cierra con otro triste accidente vial en la ciudad

Esta ultima semana del mes de agosto ha vuelto a marcar un nuevo precedente en materia de accidente de transito en la ciudad de 9 de Julio, que vuelve a exponer lo mal que conducimos conductores de vehículos en el partido de 9 de Julio.

La saga de accidente viales de esta semana comenzó el sábado 22 cuando en la intersección de las calles Tucumán y Gutiérrez en horas de la tardes colisionaron una motocicleta marca Corven 110cc y una pick up marca Volkswagen Amarok,

Por el hecho, el conductor de la moto, un joven de unos 20 años fue derivado al Hospital Julio de Vedia para control. Levaba casco protector.

El lunes, un automóvil Volkswagen Gol Trend blanco volcó pasada las 14 horas en el acceso a la localidad de Carlos María Naón, a pocos metros de la intersección con la Ruta 65. El conductor es de Naon y logro salir por sus propios medios, y en primera instancia fue asistido por una enfermera de Naón, que lo trasladó hasta el Hospital Julio de Vedia, donde se informó que sufrió traumatismos varios, aunque sin lesiones de gravedad.

El martes 26, pasada las 8:30hs, se produjo otro accidente de tránsito, en esta oportunidad en la intersección de Avenida Cardenal Pironio y Heredia, donde colisionan, un automóvil marca Renault Clio gris, con una motocicleta Corven Energy 110, en la que se movilizaban dos personas. A raíz del impacto, los ocupantes de la motocicleta, un hombre y una mujer, fueron trasladados en una ambulancia de Clysa al Hospital Julio de Vedia, donde recibieron atención médica al presentar traumatismos.

Por su parte del miércoles 27, otro grave accidente de tránsito se registró en horas de la en la intersección de calles Robbio y Tucumán, donde una mujer de 80 años fue atropellada por un vehículo marca Renault Duster color aceituna, conducido por una mujer de 59 años.

La victima sufrió traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento y fue trasladada de urgencia en una ambulancia de Clysa al Hospital Julio de Vedia. En cuanto al vehículo fue secuestrado y notificada la conductora del hecho.

El jueves 28, otro accidente de transito impacto a la comunidad en horas de medio dia, en esta oportunidad en la avenida Alte. Brown, cuando un transporte que salía de un acopio, arrollo una motocicleta y a su conductor. Se trata de un camión Mercedes Benz 1114 que fue impactado por una motocicleta Gilera Smash 110, provocando un desenlace que pudo haber sido trágico. La motocicleta, quedó incrustada bajo las ruedas del rodado mayor.

Y para ir cerrando una semana heavy si de accidente viales se trata, esta madrugada se produjo otro accidente vial en la intersección de Avellaneda y Agustín Álvarez, involucrando a una motocicleta y un Renault Megane Scenic conducido por un hombre mayor de edad. Las víctimas, de 17 y 19 años, fueron trasladadas de urgencia al Hospital Julio de Vedia.

Conductas impropias

Sin duda queda bien en claro que mas allá de las acciones del estado municipal que se puedan llevar, y que debe reafirmar y dar batalla( algunas buenas inicativas no se han continuado en su difusión), la acción de conductas impropias de quienes conducen en el partido de 9 de Julio dejan mucho que desear.

Cualquier conductor nuevejuliense bien cuando llega a otra ciudad, suele ser muy respetuoso de como allí se conducen, la pregunta es «porque no se lo hace en casa».

Imágenes: Daniel Escobedo/La Trocha Digital