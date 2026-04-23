Municipalidad informo que sigue limpiando canales, pero los que son lindantes a la ciudad

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la secretaría de Obras y Servicios Públicos, continúa desarrollando trabajos de limpieza y mantenimiento en el canal paralelo a calle Mariano Moreno, a la altura del acceso Presidente Perón, luego de las intensas lluvias registradas en los últimos días.

Las tareas se concentran en la remoción de sedimentos, residuos y vegetación acumulada, con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua y prevenir anegamientos en el sector.

Asimismo, se informó que los trabajos continuarán en distintos puntos de la ciudad, de acuerdo a un cronograma establecido, priorizando las zonas más afectadas por las condiciones climáticas recientes.