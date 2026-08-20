Que dejo Municipio Cercano en Morea

El programa Municipio Cercano realizó este miércoles una nueva jornada en Morea, donde acercó servicios, asesoramiento y atención personalizada a los vecinos de la localidad.

La actividad se desarrolló de 9 a 12 horas, con la participación de distintas áreas municipales que brindaron información y acompañamiento en trámites y consultas.

Entre las propuestas estuvieron Educación Vial, Defensa al Consumidor (OMIC), Gestión Ambiental, Actividades Económicas y Producción, Licencias de Conducir y Políticas de Género y Diversidad Sexual, entre otras.

Además, se realizaron recorridas por comercios e instituciones de Morea para conocer inquietudes y fortalecer el contacto entre la comunidad y el municipio.