Punto de Encuentro: El Festival de Compra cumplió sus funciones y una buena respuesta de publico

Un total de 136 comercios, artesanos y emprendedores vistieron la Av. San Martin en el 3er Festival de Compras que se desarrollo este lunes 8 y que tuvo una muy buena respuesta por parte de publico.

El lugar que se lo vivió como un gran punto de encuentro, por un lado por lo que genera para los vecinos como familias, amistades. Tambien en lo comercial se convierte un buen punto, mucho mas cuando se lo observo mucho mas ordenado, y donde el publico se apropio. La Intendente María José Gentile, aseguro, que «el Festival de Compras vino para quedarse».

Pero también es un punto de encuentro, el lugar, ya que permitió con la amplitud del espacio, poder ser muy bien utilizado además el publico pudo transitar de manera fluida.

Gentile, que también junto a un gran numero de vecinos en Plaza Gral. Belgrano dejo encendidas las luces del tradicional árbol con motivo de la festividad navideña, y donde dejo un mensaje de reflexión ante sus vecinos, también subrayo el punto de encuentro que es dicho Festival.

Por su parte, la Sub Secretaria de Producción y Empleo de la Municipalidad, Marie Cecilia Fusari, informo que tuvieron que cerrar la inscripción, y se sumaron 136 comercios y artesanos. Además en esta oportunidad se sumo la gastronomía con puestos de manera ordenada, para que el publico lo disfrute, informo.

El Festival de Compras, tiene por objetivo fortalecer las ventas, además de promocionar. Esto de acuerdo a información recabada por El Regional digital, cumplió las expectativas para los comerciantes que se sumaron al espacio que perduro desde las 17hs y hasta la 21:30hs.