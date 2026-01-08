Puertos bonaerenses: Con la Terminal de Coronel Rosales como nexo clave con Vaca Muerta, la operatoria creció 10,5%

Los primeros nueve meses del 2025 mostraron un crecimiento de 10,5% de la actividad en los puertos bonaerenses administrados por los consorcios de gestión provincial respecto al mismo periodo del 2024, según el último informe de Monitoreo Portuario que realiza el ministerio de Producción bonaerense.

En lo que respecta al tercer trimestre – julio a septiembre- se movilizaron 41,9 millones toneladas de carga que incluyen materiales sueltos como granos, pesca, combustible y otros commodities.

El estudio de la actividad portuaria también registró un gran crecimiento en el sector de contenedores, con un total de 395.419 en los primeros nuevos meses de 2025, 77,4% más que en 2024, donde el puerto de Dock Sud se destacó por su capacidad de movimiento de mercancías. Mientras que el movimiento de buques aumentó un 12,9% y la circulación de camiones un 24,5% en los primeros nueve meses del 2025.

Energía, Vaca Muerta y las inversiones en Coronel Rosales: las claves en el crecimiento

Uno de los rubros más determinantes en el repunte fue el crecimiento de la actividad logística en el sector energético.

A partir del crecimiento productivo de vaca Muerta y las últimas inversiones realizadas en la terminal del Puerto de Coronel Rosales que incrementaron en casi un 20% la capacidad de almacenamiento, el movimiento de crudo creció un 70,6% interanual.

Esa cifra equivale a 5 millones de toneladas durante los primeros nueve meses del 2025.

En ese marco, los productos vinculados al petróleo crudo, combustibles líquidos y gases representaron un 48% del total de carga a granel o movilizada, un dato que advierte sobre la fuerte concentración de la actividad portuaria.

Mejora en las exportaciones a granel y de contenedores

La mejora de las exportaciones a granel estuvo motorizada por el aumento en las exportaciones que se ubicó en casi 24 millones de toneladas, la mejor cifra en siete años.

En el caso de los contenedores, el gran salto se produjo gracias a la incorporación de nuevos servicios con el dominio de la Terminal de Dock Sud .

A ello hay que agregar las recuperaciones de trasbordo con Paraguay que facilitaron la conectividad marítima.

Detrás de la actividad energética (48%) se ubicó el sector de cereales y oleaginosas con un 36% sobre el total, consolidando el perfil más tradicional de la actividad portuaria provincial.

El Puerto de Mar del Plata a contramano

Específicamente en el tercer trimestre del 2025, la Terminal de Mar del Plata mostró una fuerte caída del 41,6% en el movimiento de carga a granel y general respecto a igual periodo del 2024.

El desplome provocó una retracción del volumen operativo de 473.661 toneladas a solo 276.660, un dato que genera preocupación en el sector productivo marplatense

