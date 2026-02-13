Puan: piden siete años de prisión para mujer que extorsionaba a un hombre con fotos íntimas

Con la declaración de la víctima, su pareja, un compañero de trabajo y la imputada, comenzó y finalizó el juicio para analizar la conducta de Stella Maris Distel, acusada de haber extorsionado a un hombre con fotos íntimas en Puan.

La mujer llegó a juicio imputada por el delito de extorsión, siempre de acuerdo con la Agencia de Noticias Judiciales. “Es un caso de sexting, que figura en una ley nacional pero no está tipificado en el Código Penal. Por ese motivo será indagada por extorsión, que tiene una pena mínima de 5 años de prisión”, explicó en su momento una fuente del caso.

El fallo del doctor Eugenio Casas, integrante del Tribunal Criminal Nº 2, se conocerá el próximo miércoles 18 a las 12 horas.