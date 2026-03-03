Proyecto Acacia negra, la respuesta colectiva frente al avance de la invasora

Ante la creciente expansión de la Acacia negra, una especie con efectos perjudiciales tanto para el ambiente como para la producción agropecuaria, desde la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA) y América Agroinnova impulsan el Proyecto Acacia Negra, una iniciativa que aborda el problema junto a productores y vecinos del partido bonaerense de Rivadavia.

La Acacia negra es un árbol nativo de Norteamérica introducido en el país hace aproximadamente 200 años. Así lo explicó Melina Aranda, docente de FAUBA, quien advirtió que su expansión en las últimas décadas fue de tal magnitud que hoy puede encontrarse tanto en las yungas de Jujuy como en los pastizales del sur de Buenos Aires.

Características

En cuanto a sus características, la especialista señaló que puede alcanzar los 20 metros de altura y presenta hojas compuestas que caen en otoño. También destacó la presencia de espinas rojizas que terminan en tres puntas y describió sus frutos como «chauchas alargadas» de color marrón oscuro con numerosas semillas.

Consecuencias ecológicas y socioeconómicas

Respecto de los impactos ecológicos, Aranda explicó que se trata de una especie que forma montes monoespecíficos y densos, lo que afecta la biodiversidad y puede desplazar especies nativas, especialmente en pastizales donde las plantas no están adaptadas a la sombra.

En términos productivos, advirtió que su avance reduce la superficie cultivable y la producción forrajera, invade caminos rurales y puede generar daños en maquinaria agrícola, como tractores y camiones. Además, dificulta el mantenimiento de tendidos eléctricos.

En este contexto surgió el Proyecto de Investigación y Desarrollo en Áreas Estratégicas con Impacto Social (PIDAE), cuyo objetivo es estudiar de manera colaborativa la invasión y el control de la acacia para recuperar y restaurar áreas productivas y naturales junto a la comunidad de América, en el partido de Rivadavia.

«Los productores tienen un rol clave en la iniciativa. Como son en general los principales afectados, y los primeros en aplicar métodos de control, sus experiencias aportan información muy valiosa para el proyecto».

En el marco del proyecto, se realizan visitas a campo, talleres y espacios de trabajo conjunto para analizar las estrategias más efectivas de control.

De acuerdo con la experta, el manejo más eficiente requiere intervenciones tempranas y continuas, con un enfoque integrado que combine herramientas mecánicas y químicas.

A futuro, el equipo busca cuantificar la superficie afectada para dimensionar la problemática y definir qué comunidades vegetales se espera restaurar luego del control de la especie.