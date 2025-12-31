Prorrogan la emergencia agropecuaria en 5 distritos y eximen del Inmobiliario Rural a Bahía Blanca

De acuerdo al Decreto 2965/25 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, la Provincia otorgó la exención del Inmobiliario Rural a los productores afectados por inundación en el partido de Bahía Blanca. Según la norma, la medida rige para el periodo comprendido entre el 1° de mayo de 2025 y el 31 de octubre de 2025.