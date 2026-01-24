Propuesta cultural para el domingo: Musica, amigos y familias en la Estación de Tren

La dirección de Cultura de la Municipalidad de Nueve de Julio invita a la comunidad a disfrutar de una nueva propuesta cultural y recreativa al aire libre.

El domingo 25 de enero, a partir de las 20 horas, se llevará a cabo un Sunset en la Estación de Tren, uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.

El evento propone un encuentro relajado para compartir música y atardecer, con sets especialmente preparados por DJs locales, quienes ofrecerán distintas propuestas sonoras pensadas para acompañar cada momento de la jornada.

La iniciativa busca generar un espacio de disfrute, encuentro y expresión cultural, aprovechando el entorno y el clima del verano.

En esta edición participarán los DJs Gabriel Schmidt, Pablo Curia, Adriano Legnoverde, Lautaro Gayoso, Kevin Gayoso, Franco Pallero y Enzo Méndez, quienes estarán a cargo de la ambientación musical durante toda la noche.

Desde la dirección de Cultura se invita a vecinos a sumarse a esta experiencia, pensada para disfrutar del atardecer y de la música en un marco distendido y al aire libre.