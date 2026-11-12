Promulgaron la ley que regula el uso de celulares en las escuelas de la Provincia: ¿Hay prohibición?

El gobierno de la provincia de Buenos Aires promulgó hoy un puñado de leyes aprobadas por la Legislatura Bonaerense en las sesiones de octubre. Entre ellas hay tres normas que modifican la Ley Provincial de Educación, incluyendo la que busca regular el uso de celulares en las escuelas. Qué va a pasar ahora.

La norma que acaba de entrar en vigencia dice que los estudiantes del nivel primario y secundario, de escuelas públicas y privadas, “deberán hacer uso responsable de pantallas sólo a efectos de dar cumplimiento a los objetivos pedagógicos”. Para completar, explica que el uso responsable es “la no utilización de dispositivos digitales durante la jornada educativa, salvo requerimiento y/o autorización explícita del docente”.

Pareciera que los celulares, y otros dispositivos tecnológicos, quedan prohibidos dentro del aula. Sin embargo, la semana pasada, la directora general de Cultura y Educación bonaerense, Flavia Terigi, relativizó la restricción. “La ley no lo prohíbe, la ley indica que tiene que ser regulado“, aseguró en declaraciones al programa de streaming Buenas Tardes China.

La funcionaria de Kicillof se mostró en contra de la prohibición y desató un nuevo conflicto interno en el gobierno.

Emmanuel González Santalla, el senador bonaerense de La Cámpora que impulsó la ley, acusó a Terigi de faltar a la verdad. Para él, “la ley es clara” y dice que los celulares quedan prohibidos “salvo que el docente lo requiera para uso pedagógico”. “Implemente la Ley sancionada Ministra o explique quién no le permite hacerlo“, reclamó el legislador.

Por otro lado, el gobierno de Kicillof también promulgó la Ley Ema cuyo objetivo es promover el uso responsable de las nuevas tecnologías y prevenir la violencia. Se trata de la norma bautizada en honor a Ema Bondaruk, una adolescente de 15 años que se suicidó luego de que un compañero de escuela difundiera un video de ella sin su consentimiento.

El paquete se completa con la Ley 15676 que modifica la Ley de Educación Provincial. Luciana Padulo, la diputada provincial del Frente Renovador que la impulsó, explicó que la intención es promover el bienestar emocional en las escuelas. “Tiene que ver con abrir pequeños espacios de charla, no para que el docente se tenga que hacer cargo de resolverlo, pero sí para que pueda tener una escucha atenta y que pueda derivarlo si es que considera”, indicó la legisladora.