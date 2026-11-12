«Ensayos Abiertos»: La Musica llega a Facundo Quiroga este viernes 13

La dirección de Cultura llevará adelante un nuevo encuentro del ciclo “Ensayos abiertos”, una propuesta que busca acercar los espacios de formación musical a distintas localidades del partido, difundir sus actividades y convocar a nuevos músicos y espectadores.

En esta oportunidad, la actividad se realizará el viernes 13 de noviembre, a las 20:30, en el Centro de Jubilados de Facundo Quiroga.

Allí se presentará, en formato de ensayo, la Orquesta 9 de Julio, dirigida por Cristian Luzza, junto a los coreutas a cargo de Cristian Medina.

También participará el Taller de Canto Colectivo, propuesta de la dirección de Educación coordinada por Daniel Roldán.

La iniciativa tiene como objetivo dar a conocer el trabajo que se desarrolla en los distintos espacios de formación, compartir el cronograma anual de presentaciones e invitar a quienes tengan interés en incorporarse a las agrupaciones, así como también a nuevos públicos que quieran disfrutar de sus conciertos.

Asimismo, se recuerda que el próximo 13 de diciembre se ofrecerá un concierto en la Catedral de 9 de Julio, abierto a toda la comunidad.

Para conocer más sobre estas propuestas, se puede consultar las redes sociales de Cultura: @cultura_9dejulio.