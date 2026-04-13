Programa Envion: Se desarrolla una actividad gratuita para jóvenes del distrito

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la dirección de Deportes, lleva adelante el taller de apoyo deportivo del programa Envión, una propuesta abierta a la comunidad destinada a adolescentes de entre 12 y 21 años.

La iniciativa tiene como objetivo promover la actividad física, la integración y el desarrollo de hábitos saludables, generando espacios de encuentro y contención para jóvenes del distrito.



Las actividades se desarrollan en distintos puntos del partido, de acuerdo al siguiente cronograma: En planta urbana, los encuentros se llevan a cabo los días martes a las 9:30 horas, en las instalaciones de El Fortín.

En la localidad de La Niña, las actividades tienen lugar los días viernes a las 9 horas, en el club local.

En Patricios, el taller se dicta también los días viernes a las 9 horas, en el centro cultural ubicado en la estación.

Desde la dirección de Deportes se invita a todos los jóvenes interesados a sumarse a esta propuesta gratuita, que busca fortalecer el deporte como herramienta de inclusión y crecimiento personal.