Programa delineado para el Congreso Nacional de Entes: dos jornadas con eje en la sanidad, la sostenibilidad y la innovación

Con una agenda enfocada en los desafíos sanitarios, el trabajo interinstitucional y las herramientas tecnológicas aplicadas al sector ganadero, los días 20 y 21 de agosto se realizará en la Sociedad Rural de Río Cuarto el 14° Congreso Nacional de Entes y Fundaciones de Lucha Sanitaria Animal.

Organizado por CRA, CARTEZ, SRRC y UEL Río Cuarto, el encuentro reunirá a referentes técnicos, dirigentes rurales, profesionales del sector, funcionarios nacionales y provinciales, además de universidades, empresas, y organismos vinculados al sistema sanitario. El objetivo: actualizar estrategias de trabajo frente a las principales problemáticas sanitarias que afectan a la producción animal.

El Congreso contempla presentaciones técnicas, mesas de intercambio, exposición de casos, experiencias territoriales, y una mirada estratégica sobre temas clave como brucelosis, garrapata, certificaciones sostenibles, mercados internacionales, uso de inteligencia artificial, protocolos sanitarios y el rol de las nuevas generaciones.

Programa General

Lugar: Sociedad Rural de Río Cuarto

Fecha: 20 y 21 de agosto de 2025

Miércoles 20 de agosto

-12:00 – 14:00: Acreditaciones

Acreditaciones -14:30 – 14:35: Apertura con autoridades

Participan: Carlos Castagnani (CRA), Patricio Kilmurray (CARTEZ), Heraldo Moyetta (SRRC), Jorge Giuggia (UEL), Guillermo de Rivas (Intendente), Néstor Osacar (SENASA), Martín Llaryora (Gobernador)

Apertura con autoridades Participan: Carlos Castagnani (CRA), Patricio Kilmurray (CARTEZ), Heraldo Moyetta (SRRC), Jorge Giuggia (UEL), Guillermo de Rivas (Intendente), Néstor Osacar (SENASA), Martín Llaryora (Gobernador) -14:35 – 14:45: Entrega Premio Provincial del Concurso IPCVA

Entrega Premio Provincial del Concurso IPCVA -14:45 – 15:15: Certificación empresarial de prácticas sostenibles – Adrián Luna Vázquez (RENATRE)

Certificación empresarial de prácticas sostenibles – Adrián Luna Vázquez (RENATRE) -15:15 – 15:30: Verificación de campos libres de deforestación – Marcelo Calle (Bioagroindustria), Ernesto Mesina (CRA)

Verificación de campos libres de deforestación – Marcelo Calle (Bioagroindustria), Ernesto Mesina (CRA) -15:30 – 15:45: Brucelosis, reto sanitario y comercial – Gerardo Vicini (SENASA), Ricardo «Zato» Burgos (CRA)

Brucelosis, reto sanitario y comercial – Gerardo Vicini (SENASA), Ricardo «Zato» Burgos (CRA) -15:45 – 16:15: Coffee Break

Coffee Break -16:15 – 16:45: Mesa de Trabajo

Mesa de Trabajo -16:45 – 17:45: Control y erradicación de garrapatas – Luciana Chaparro (SENASA), Raúl Roldán (CRA)

Control y erradicación de garrapatas – Luciana Chaparro (SENASA), Raúl Roldán (CRA) -17:45 – 18:05: Claves para el salto productivo ganadero – Miguel Giménez Zapiola (Biogénesis Bagó)

Claves para el salto productivo ganadero – Miguel Giménez Zapiola (Biogénesis Bagó) -18:05 – 18:35: IA y Big Data en monitoreo epidemiológico – Adrián Bifaretti (IPCVA)

IA y Big Data en monitoreo epidemiológico – Adrián Bifaretti (IPCVA) -19:30 – 22:00: Cena de Camaradería

Jueves 21 de agosto

-08:30 – 09:10: Trabajo en red y cooperación institucional – CARTEZ, COPROSA, Roberto Quadrelli, Marcelo Calle, Rosendo Liboa (UNRC)

Trabajo en red y cooperación institucional – CARTEZ, COPROSA, Roberto Quadrelli, Marcelo Calle, Rosendo Liboa (UNRC) -09:10 – 09:40: Agenda para la erradicación del Aujeszky – Alejandro Pérez (SENASA), Alicia Carranza y Julián Parada (UNRC)

Agenda para la erradicación del Aujeszky – Alejandro Pérez (SENASA), Alicia Carranza y Julián Parada (UNRC) -09:45 – 10:10: Monitoreo activo y detección temprana – COPROSA

Monitoreo activo y detección temprana – COPROSA -10:10 – 10:35: Rol juvenil en la sanidad – Francesco Quadrelli (Ateneo SRRC), Agustina Pinotti (Ateneo CARTEZ), Valentino Costamagna (Ateneo CRA)

Rol juvenil en la sanidad – Francesco Quadrelli (Ateneo SRRC), Agustina Pinotti (Ateneo CARTEZ), Valentino Costamagna (Ateneo CRA) -10:35 – 11:00: Coffee Break

Coffee Break -11:00 – 11:20: Protocolos sanitarios internacionales – Santiago Bonifacio (SAGyP), SENASA, IPCVA

Protocolos sanitarios internacionales – Santiago Bonifacio (SAGyP), SENASA, IPCVA -11:25 – 12:00: Panorama de mercados internos y externos – Ernesto O’Connor (CRA), Eugenia Brusca (IPCVA)

Panorama de mercados internos y externos – Ernesto O’Connor (CRA), Eugenia Brusca (IPCVA) -12:00 – 13:00: Vacunación contra aftosa y barreras sanitarias – Javier Rotondo (CRA), Horacio Angélico (SENASA)

Vacunación contra aftosa y barreras sanitarias – Javier Rotondo (CRA), Horacio Angélico (SENASA) -13:00 – 13:30: Debate plenario

Debate plenario -13:30 – 13:45: Cierre institucional

Inscripciones

Link de inscripción:

https://www.eventbrite.com.ar/ e/14-congreso-nacional-de- entes-y-fundaciones-de-lucha- sanitaria-animal-tickets