Productores Aapresid 9J-C.Cs.se capacitaron en manejo e implantación de pasturas

En su segunda reunión del año, los productores Aapresid de la Regional 9 de Julio-Carlos Casares se metieron de lleno en un campo ganadero, como es el Estab. La Coqueta de la empresa Nuevas Tierras, para conocer mas sobre el manejo e implantación de pasturas de cara a la próxima siembra de estos cultivos. Contaron con la exposición de técnicos de Gento Semillas, como Tips de siembras, ambientes, mezclas, manejo del pastoreo, recuperación de bajos.

La Ing. Agr. Carolina Fritz, es la ATR de la Regional se da en un marco en que en días mas los productores Aapresid comienzan a tomar decisiones sobre la implantación de pasturas, y la importancia de de poder recuperar lotes que en nuestra zona fueron anegados por el agua, puntualizo, la agrónoma de Aapresid.

Por su parte Joaquín Deagustini, de la empresa Asesor Agro, productor Aapresid, tuvo a su cargo la organización de la jornada e indico que la elección del campo obedece al trabajo productivo que lleva adelante. «Se eligió La Coqueta, donde se hace una producción intensiva, es un buen año para ver la implantación de pasturas como ellos lo hacen, y es un caso muy lindo de ver, porque se produce muy bien, siempre buscando la eficiencia en cada ambiente, utilizando distintas herramientas», dijo.

En cuanto al trabajo próximo de La Regional, Fritz adelanto que en este mes de marzo, nuestra reunión estará enfocada en «hacia donde va la agricultura», donde nos acompañaran en su visión, empresas como Grobocopatel hnos., MSU, Las Lilas y otras posiblemente como Tomas hnos., donde abordaremos una mesa técnica, con su visión en que nos espera y hacia donde vamos.

Por ultimo informo que el día 19 de marzo habrá de desarrollarse en la ciudad de 25 de Mayo, el encuentro del Nodo Centro de Aapresid, donde se dan cita las regionales para abordar distintos temas de trabajo y se contara con disertaciones que propondrá la Regional Aapresid de 25 de Mayo», informo.